FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" operasyonu
Malatya merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf astsubayların da bulunduğu 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, ankesör soruşturmaları kapsamında tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya merkezli Ankara, İstanbul, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, Niğde, Kars ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin Malatya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan muvazzaf 6 astsubay, çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Şüphelilerden 4'ü etkin pişmanlıktan faydalanarak, 2'si ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün TSK'deki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, ankesör soruşturmaları kapsamında tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya merkezli Ankara, İstanbul, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, Niğde, Kars, Şırnak'ta belirlenen adreslere 10 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 8'i muvazzaf, 3'ü ihraç, 1'i emekli astsubay olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Milyonlarca memuru ilgilendiren haber!
- Türkiye'den Rum Kesimi'ne Doğu Akdeniz uyarısı
- Düğün konvoyunda ateş açıp yol kapatan zanlılar yakalandı
- Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada şoke eden an
- Türkiye'den ABD'ye uyarı
- Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? JGK Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?
- Başkan Erdoğan'dan halterci Şaziye Erdoğan’a tebrik
- İBB Şehir Tiyatroları’nda ideolojik sansür!
- 'Gaziler Günü' töreninde skandal protesto!
- Rusya'dan Türkiye'ye ortaklık teklifi! "MS-21 ve SSJ100'ü beraber üretelim"
- 20 Eylül Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet’in yayımladığı Cuma hutbesi!
- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD, Çin ile aramızı açmaya çalışıyor
- UEFA ülke sıralaması Türkiye kaçıncı sırada? İşte, güncel UEFA ülke puanları!
- 20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım aylığı (maaşı) yatan iller hangileri?
- Şampiyon 3. yeni bölüm fragmanı - Şampiyon 2. son bölümde Kafkas geçmişle yüzleşti!
- Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? JGK Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?
- Trump'ı Netanyahu konusunda böyle uyarmış! "Sizinle oynadılar"
- S. Bratislava Beşiktaş maçı şifresiz veren kanallar! | Bratislava Beşiktaş maçı nereden izlenir?
- Medipol Başakşehir, Roma deplasmanında mağlup
- Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm tek parça full izle! | ATV
- Süper Loto sonuçları 19 Eylül Perşembe - Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları!
- Getafe Trabzonspor maçı şifresiz veren kanallar! Getafe Trabzonspor maçı nereden izlenir?