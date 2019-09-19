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Edirne'de 39 düzensiz göçmen batan bottan kurtarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.09.2019
39 GÖÇMEN BATAN BOTTAN KURTARILDI!

Son dakika haberi... 'nin Enez ilçesi açıklarında botları batan 39 düzensiz , Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.

'nin Enez ilçesi açıklarında botları batan 39 düzensiz , Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yunanistan'a ilerleyen ve içerisinde 39 düzensiz göçmenin olduğu lastik bot su almaya başladı.

Düzensiz göçmenlerin yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye gitti.

Botları batan düzensiz göçmenler Sahil unsurlarınca Enez açıklarında kurtarıldı.

Enez Limanı'ndan karaya çıkarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

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