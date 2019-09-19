Acılı anneden yürek yakan sözler: Ya ölüsünü ya dirisini...
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, bir aile daha katıldı.
Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de HDP il binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.
16 yaşında dağa kaçırılan kızı için Konya'dan gelerek eyleme katılan anne Yıldız Ballı, 5 yıl önce İstanbul Esenyurt'tan 16 yaşındaki kızı Yasemin Ballı'nın sabah işe gittiğini, o tarihten itibaren evladından haber alamadığını söyledi.
Maddi durumu olmadığı için evladını okutamadığını anlatan Ballı, 5 yıldır kızının hasretiyle yandığını belirtti.
10 GÜN ÖNCE KIZININ ÖLDÜĞÜ İDDİASI
Ballı, 10 gün önce kızının 2018'de öldüğünü internetten öğrendiğini, ancak bu habere inanmadığını dile getirdi.
"Kızım öldüyse eğer cesedini bana gönderin." ifadelerini kullanan Ballı, şöyle konuştu:
"Kızımın öldüğüne inanmıyorum. Ya ölüsünü ya dirisini istiyorum. Konya'da kendimce mezar hazırladım. Hep o mezara giderek ağlıyorum. Ancak içi boş bir mezar. Güvenlik güçlerinin kızımın öldüğüne dair herhangi bir tespiti yok. Benim kızım ölmedi, inanmıyorum. Çünkü kimse bana bilgi vermedi. Cenazesi gelmedi ki. Anlamıyorum neden bizim evlatlarımız gidiyor? Boy boy kendi evlatlarının fotoğrafını internetlere atıyorlar. Yurt dışında okuyorlar. Bizim evlatlarımız nerede?"
Kızının, çalıştığı iş yerinin sahibi tarafından gönderildiğini savunan Ballı, evladının iş yeri sahibinin kardeşiyle gittiğini, daha sonra bu kişinin geri geldiğini duyduğunu öne sürdü.
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