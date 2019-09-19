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Başkan Erdoğan'dan halterci Şaziye Erdoğan’a tebrik

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HALTERCİ ŞAZİYE ERDOĞAN’A TEBRİK

Başkan , ’nda koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan ’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'nda koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan 'ı tebrik etti. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Şaziye Erdoğan'ın dünya şampiyonluğunu kazanmasından, Tayland'da Türk bayrağını dalgalandırmasından ve İstiklal Marşımızı okutmasından gurur duyduklarını ifade etmiş, milli haltercimizin başarılarının devamını dilemiştir" denildi.
Son dakika: Milli halterci Şaziye Erdoğan Tayland'da altın madalya kazandı MİLLİ HALTERCİ ŞAZİYE ERDOĞAN TAYLAND'DA ALTIN MADALYA KAZANDI

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