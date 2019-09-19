Başkan Erdoğan'dan halterci Şaziye Erdoğan’a tebrik
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası’nda koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etti.Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada ve toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan'ı tebrik etti. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Şaziye Erdoğan'ın dünya şampiyonluğunu kazanmasından, Tayland'da Türk bayrağını dalgalandırmasından ve İstiklal Marşımızı okutmasından gurur duyduklarını ifade etmiş, milli haltercimizin başarılarının devamını dilemiştir" denildi.
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