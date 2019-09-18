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Rektör atamaları Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.09.2019
REKTÖR ATAMALARI RESMİ GAZETE'DE

Türkiye 'ın üç üniversiteye rektör atamasına ilişkin kararı 'de yayımlandı. Buna göre, Alanya Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Kalan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Türkay Dereli atandı.

Erdoğan söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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