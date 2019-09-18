Başkan Erdoğan'dan "Neşet Ertaş" paylaşımı
Giriş Tarihi: 18.09.2019
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının yedinci yılında Neşet Ertaş'ı rahmetle yad ettiğini bildirdi.
Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Instagram ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"10 yıl önce bugün. 18 Eylül 2009'da Neşet Ertaş ile bir televizyon programında bir araya gelmiştik. Neşet Baba'nın eşsiz sohbeti ve sanatıyla unutulmaz bir buluşma olmuştu. Bu buluşmadan yaklaşık 3 yıl sonra, 2012'de aramızdan ayrılan Neşet Ertaş'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."
İşte Başkan Erdoğan'ın paylaşımı;
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