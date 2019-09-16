TEM'de TIR yangını! Trafik yoğunluğu oluştu
Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da TEM otoyolunda seyir halinde olan bir TIR'da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip gönderilirken bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Hadımköy istikametine seyir halindeki kereste yüklü bir tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Bu arada, yangın nedeniyle otoyolda bir süre trafik durma noktasına geldi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu trafik akışı sağlandı.
İşte olay yerinden gelen kareler:
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