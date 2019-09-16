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TEM'de TIR yangını! Trafik yoğunluğu oluştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
TEM'DE TIR YANGINI! TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Gelen son dakika haberine göre; 'da otoyolunda seyir halinde olan bir TIR'da bilinmeyen bir nedenle çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip gönderilirken bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hadımköy istikametine seyir halindeki kereste yüklü bir tırda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, yangın nedeniyle otoyolda bir süre trafik durma noktasına geldi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu trafik akışı sağlandı.

TEM'de TIR yangını! Trafik yoğunluğu oluştu | Video TEM'DE TIR YANGINI! TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU | VİDEO

İşte olay yerinden gelen kareler:

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