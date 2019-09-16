Son dakika: Tunceli şehitlerinin kanı yerde kalmadı
Son dakika haberi... Tunceli kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede ve Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın şehit edilmesi olayının faillerinden olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonda, etkisiz hale gerilen teröristin "Botan" kod adlı İbrahim Tatlı olduğu belirlendi.
Teröristin, 11 Haziran'da Tunceli kırsalında, Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede ve Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın şehit olmasına, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İbrahim Yıldız ve Jandarma Uzman Çavuş Hasan Çakmak'ın yaralanmasına neden olan saldırının faillerinden olduğu belirlendi.
Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden "Zınar" kod adlı Hayrettin Akdoğan da 27 Ağustos'ta Tunceli İl Jandarma Komutanlığının gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilmişti.
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