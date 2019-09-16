Diyarbakır'daki hain saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki terör saldırıyla ilgili gözaltına alınan, HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilişkin soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı verilen Fatma Ay gözaltına alındı.
Fatma Ay ile daha önce gözaltına alınan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Taş, HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş ve Mehmet Emin Ay emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 zanlı da tutuklandı.
BELEDİYEDE ARAMA YAPILMIŞTI
Kulp Belediyesine ait bir aracın saldırının gerçekleştiği yerde patlamadan kısa süre önce görüldüğü iddiası ve tanık ifadeleri üzerine olayın ardından polis ekiplerince Kulp Belediyesi ile HDP Kulp İlçe Başkanlığında yapılan aramada, kamera kayıtlarıyla bazı dokümanlara el konulmuştu.
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