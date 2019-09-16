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Diyarbakır'daki hain saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
DİYARBAKIR'DAKİ HAİN SALDIRIYLA İLGİLİ 5 KİŞİ TUTUKLANDI

'ın Kulp ilçesindeki terör saldırıyla ilgili gözaltına alınan, 'li Kulp Belediye Başkanı 'ın da arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilişkin soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı verilen Fatma Ay gözaltına alındı.

Fatma Ay ile daha önce gözaltına alınan 'li Kulp Belediye Başkanı Taş, HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş ve Mehmet Emin Ay emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 zanlı da tutuklandı.

BELEDİYEDE ARAMA YAPILMIŞTI

Kulp Belediyesine ait bir aracın saldırının gerçekleştiği yerde patlamadan kısa süre önce görüldüğü iddiası ve tanık ifadeleri üzerine olayın ardından polis ekiplerince Kulp Belediyesi ile HDP Kulp İlçe Başkanlığında yapılan aramada, kamera kayıtlarıyla bazı dokümanlara el konulmuştu.

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