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Neslican Tay son durum nedir? Neslican Tay kimdir, ne kanseri? Neslican Tay için son açıklama...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
NESLİCAN TAY SON DURUM NEDİR? NESLİCAN TAY KİMDİR, NE KANSERİ? NESLİCAN TAY İÇİN SON AÇIKLAMA...

Yoğun bakıma kaldırılan kimdir? Neslican Tay son durum nedir? Kansere karşı verdiği savaşla tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim haline gelen Neslican Tay ne kanseri? Genç Neslican, kansere karşı mücadelesi ile Türkiye'ye örnek ve umut olmuştu. Ancak Neslican'dan kötü haber geldi ve yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı. Peki Neslican Tay kimdir? Neslican Tay son durum nedir? Neslican'ın sağlık durumuna ilişkin son açıklama, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı’ndan geldi. Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi Neslican Tay, sosyal medyada kansere karşı verdiği mücadele ile tanınıyor.

Türkiye'nin kanserle olan savaşında tanıdığı kimdir? 21 yaşındaki genç Neslican yoğun bakıma kaldırıldı. Neslican Tay son durum nedir? Neslican Tay ne kanseri? Genç kadının yoğun bakıma kaldırılmasının ardından binlerce kişi genç Neslican için seferber oldu ve kan bağışı kampanyalarına katıldı. Neslican Tay'ın tümör nedeniyle 2018 yılında bir bacağı kesilmiş, sosyal medyadan dördüncü kez kansere yakalandığını ve savaşına devam edeceğini duyurmuştu.

Neslican Tay, dördüncü kez kansere yakalandığını 7 Eylül'de sosyal medyadan şu sözlerle paylaşmıştı;

"Çok teşekkür ederim. 3 kere yendim 4'te yolda ben de kendime ve iyileşeceğime çok inanıyorum. İyi ki varsınız videoyu burdan benim yerime paylaşıp güzel dileklerini esirgemeyen herkes!"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, kanserle mücadele eden üniversite öğrencisi Neslican Tay'ın, yapılan multidisipliner klinik değerlendirmeler neticesinde 15 Eylül Cumartesi saat 12.06'da yoğun bakım ünitesine alınma gerekliliği oluştuğunu, hastanın tedavisinin ilgili tüm branşların yakın takibi ile devam ettiğini bildirdi.

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umit demir van umit demir van

Allah kardesimize acil sifalar versin dileyim allahtan tez vakitte bacimiz icin hocalarimiz mujdeli haberi verirler ailesine ve tum sevenlerine

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 15.09.2019 23:29
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