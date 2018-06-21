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İstanbul'da lüks otele FETÖ operasyonu!

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'ta bulunan lüks bir otelde operasyon düzenliyor. Ekiplerin bir ihbar üzerine operasyonu düzenledikleri öğrenildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2018 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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İstanbul'da lüks otele FETÖ operasyonu!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri akşam saatlerinde Şişli'de bulunan lüks bir otelde terör operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirerek akşam saatlerinde Şişli'de bulunan lüks bir otelde terör operasyonu düzenledi. Polis ekipleri akşam saatlerinde otele zırhlı ve sivil araçlarla geldi. Otelde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri şüphelinin yakalanması için bulunduğu odaya girdi. Odaya giren ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Yaklaşık 2 saat odada arama yapan ekipler daha sonra şüpheliyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürdü. Hangi örgüte mensup olduğu öğrenilemeyen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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