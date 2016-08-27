FETÖ’cü avukatların imamı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nın, 'Yargı-Hukuk' yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 avukat, FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın yürüttüğü FETÖ'cü darbe soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 avukat ve bir mali müşavir, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı.

Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından ifadeleri alınan avukatlar Adem Yılmaz, Rufayi Taştan, Burak Kemal Tanrısever, Mehmet Öksüz, Haydar Mete, Hürol Karadaş, Ekrem Gökhan Dede, Mehmet Yusuf Burak, Kamil Ata, Tayfun Aktaş, Mustafa Akgündoğdu FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

"İMAM AVUKAT "

Avukat Mehmet Yusuf Burak ve Hürol Karadaş'ın, örgüt içerisinde "imam" ve "abi' olarak görev yaptıkları iddia edildi.