Zonguldak’ta batan gemiden dram çıktı! İkinci makinisttin son sözleri ortaya çıktı | Eşine böyle veda etmiş

Özel, "Saat 14.00'e kadar konuştuk. Bana 'Çocuklara dikkat et, hakkını helal et' dedi. Bana fırtınaya yakalandıklarını söyledi. Dalga var şu an, çok zor durumdayım, gemi yatıp yatıp kalkıyor. Çocuklarıma iyi bak, hakkını helal et' dedi. Bu eşimle yaptığımız son görüşme oldu" ifadesini kullandı.