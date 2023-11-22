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Haberler Galeri Zonguldak'ta batan gemiden dram çıktı! İkinci makinisttin son sözleri ortaya çıktı | Eşine böyle veda etmiş

Zonguldak'ta batan gemiden dram çıktı! İkinci makinisttin son sözleri ortaya çıktı | Eşine böyle veda etmiş

Geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ta çıkan fırtınada "Kafkametler" isimli kuru yük gemisi battı. Gemide aşçı olarak görev yapan Metin Usta'nın cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 11 denizcinin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Gemide 2. Makinist olan Göksel Özel'in son sözleri ortaya çıktı. Özel, eşine gönderdiği mesajla yürekleri sızlattı...

Giriş Tarihi: 22.11.2023 11:47
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Zonguldak’ta batan gemiden dram çıktı! İkinci makinisttin son sözleri ortaya çıktı | Eşine böyle veda etmiş

Zonguldak'ta hafta sonu yaşanan fırtına nedeniyle Kafkametler isimli kuru yük gemisi battı.

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Zonguldak’ta batan gemiden dram çıktı! İkinci makinisttin son sözleri ortaya çıktı | Eşine böyle veda etmiş

Kayıp 12 mürettebatın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. Dün, gemide aşçı olarak görev yapan Metin Usta'nın cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları devam ederken gemide görevli personelin aileleri, gelecek haberleri endişeyle beklemeye başladı.

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Zonguldak’ta batan gemiden dram çıktı! İkinci makinisttin son sözleri ortaya çıktı | Eşine böyle veda etmiş

Gemide 2. makinist olarak görev yapan Göksel Özel'in Mersin'deki evinde de gözyaşı bir an olsun durmadı. Kocasıyla son olarak cumartesi günü saat 13.00'te telefonda görüştüğünü belirten Özel'in eşi Ayşe Özel, gözyaşları içinde son konuşmalarını anlattı.

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Zonguldak’ta batan gemiden dram çıktı! İkinci makinisttin son sözleri ortaya çıktı | Eşine böyle veda etmiş

Özel, "Saat 14.00'e kadar konuştuk. Bana 'Çocuklara dikkat et, hakkını helal et' dedi. Bana fırtınaya yakalandıklarını söyledi. Dalga var şu an, çok zor durumdayım, gemi yatıp yatıp kalkıyor. Çocuklarıma iyi bak, hakkını helal et' dedi. Bu eşimle yaptığımız son görüşme oldu" ifadesini kullandı.

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Zonguldak’ta batan gemiden dram çıktı! İkinci makinisttin son sözleri ortaya çıktı | Eşine böyle veda etmiş

"BİR AN ÖNCE GELSİN, BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUM"

Eşinin yakın zamanda izine geleceğini söyleyen Ayşe Özel, "İzine gelecekti. Gün sayıyorduk, bir an önce sağ salim gelsin, başka bir şey istemiyorum. Geminin fırtınaya rağmen sefere çıkarılmasında da bir ihmal olduğunu düşünüyorum" diye ağladı.