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Zonguldak'ta batan gemiden dram çıktı! İkinci makinisttin son sözleri ortaya çıktı | Eşine böyle veda etmiş
Geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ta çıkan fırtınada "Kafkametler" isimli kuru yük gemisi battı. Gemide aşçı olarak görev yapan Metin Usta'nın cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 11 denizcinin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Gemide 2. Makinist olan Göksel Özel'in son sözleri ortaya çıktı. Özel, eşine gönderdiği mesajla yürekleri sızlattı...