Zonguldak’ta baltalı vahşet! Anne ve anneannesini parçalayan caninin fotoğrafı ortaya çıktı! Olay anına ilişkin kan donduran görüntü

Zonguldak'ta geçtiğimiz günlerde kan donduran bir vahşet meydana geldi. Baltayla annesi Şeyda Çakırlı ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldüren Rabia Çataklı'nın vahşet sonrası evde çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. İşte tüm Türkiye'nin kanını donduran olayın detayları...

Giriş Tarihi: 16.08.2023 16:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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