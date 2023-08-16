16 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Zonguldak’ta baltalı vahşet! Anne ve anneannesini parçalayan caninin fotoğrafı ortaya çıktı! Olay anına ilişkin kan donduran görüntü

Zonguldak’ta baltalı vahşet! Anne ve anneannesini parçalayan caninin fotoğrafı ortaya çıktı! Olay anına ilişkin kan donduran görüntü

Zonguldak'ta geçtiğimiz günlerde kan donduran bir vahşet meydana geldi. Baltayla annesi Şeyda Çakırlı ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldüren Rabia Çataklı'nın vahşet sonrası evde çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. İşte tüm Türkiye'nin kanını donduran olayın detayları...

Giriş Tarihi: 16.08.2023 16:51
  • 1
  • 32
Zonguldak’ta baltalı vahşet! Anne ve anneannesini parçalayan caninin fotoğrafı ortaya çıktı! Olay anına ilişkin kan donduran görüntü

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu korkunç olay geçtiğimiz Pazar günü Zonguldak Devrek'te yaşandı. Rabia Çataklı isimli genç kadın, sabaha karşı annesi Şeyda Çakırlı ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldürüp parçalara ayırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 32
Zonguldak’ta baltalı vahşet! Anne ve anneannesini parçalayan caninin fotoğrafı ortaya çıktı! Olay anına ilişkin kan donduran görüntü

ZONGULDAK'TAKİ BALTALI CANİNİN FOTOĞRAFI KAN DONDURDU
İki kadının uzuvlarını ise pencereden dışarı attı. Dehşete düşen komşular ise hemen telefona sarılıp polisi aradı.

  • 3
  • 32
Zonguldak’ta baltalı vahşet! Anne ve anneannesini parçalayan caninin fotoğrafı ortaya çıktı! Olay anına ilişkin kan donduran görüntü

Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri kan donduran bir manzarayla karşılaştı. Cinnet getiren Rabia Çataklı gözaltına alındı.

  • 4
  • 32
Zonguldak’ta baltalı vahşet! Anne ve anneannesini parçalayan caninin fotoğrafı ortaya çıktı! Olay anına ilişkin kan donduran görüntü

PARMAĞINI KOPARIP YUTMUŞTU
Ceset parçaları ise toplanarak adli tıpa yollandı. Hastanede sağlık kontrolüne alınan cani ise bu sırada serçe parmağını koparıp yuttu.

  • 5
  • 32
Zonguldak’ta baltalı vahşet! Anne ve anneannesini parçalayan caninin fotoğrafı ortaya çıktı! Olay anına ilişkin kan donduran görüntü

5 sakinleştirici iğnenin ardından tutuklanan cani ifadesinde şu ifadeleri kullandı: Bunu neden yaptığımı bilmiyorum.