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Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? 2021 Zilhicci orucu ne zaman ve kaç gün tutulacak? Zilhicce ayı faziletleri...

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Hicri takvimin 12'nci ayı olan Zilhicce ayı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı'nın içerisinde barındıran Zilhicce ayı, bayramın yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi. Bu mübarek ayda kaç gün oruç tutulacağını ve Zilhicce'nin faziletlerini merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? 2021 Zilhicci orucu ne zaman ve kaç gün tutulacak? Zilhicce ayı faziletleri nelerdir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 12:33
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Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? 2021 Zilhicci orucu ne zaman ve kaç gün tutulacak? Zilhicce ayı faziletleri...

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce ayı orucu ne zaman tutulur? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 yılı dini günler takvimi ile birlikte Zilhicce ayının hangi tarihe denk geldiği belli oldu. Hac ve kurban ibadetinin yapıldığı Zilhicce ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar büyük sevinç ve coşku içindeler. Peki, Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? 2021 Zilhicci orucu ne zaman ve kaç gün tutulacak? Zilhicce ayı faziletleri nelerdir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? 2021 Zilhicci orucu ne zaman ve kaç gün tutulacak? Zilhicce ayı faziletleri...

2021 ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN?

Zilhicce ayı, bu sene 11 Temmuz'da başlayacak ve 9 Ağustos'ta sona erecek.

Allah Teâlâ Müslümanlara Kur'ân-ı Kerîm'de Kâbe-i Muazzama'nın inşasını ve hac emrin başlangıcını anlattıktan sonra "Gelsinler ki, kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." buyurmaktadır. Ayette zikredilen "belli günler" işte Zilhicce ayının ilk on günleridir.

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Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? 2021 Zilhicci orucu ne zaman ve kaç gün tutulacak? Zilhicce ayı faziletleri...

ZİLHİCCE AYI İLK 10 GÜNÜN FAZİLETİ NEDİR?

Fecr suresinin 2. âyetinde geçen "on gece" ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce'nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu'l-ğayb, XXXI, 163). Zilhicce'nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); "Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur." buyurmuş, sahabîler, "Ey Allah'ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? " diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); "Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)" (Buhârî, Îdeyn, 11) buyurmuştur.

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Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? 2021 Zilhicci orucu ne zaman ve kaç gün tutulacak? Zilhicce ayı faziletleri...

Zilhicce'nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, II, 459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196, 197; Ebû Dâvûd, Savm, 64; Tirmizî, Savm, 46).

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Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? 2021 Zilhicci orucu ne zaman ve kaç gün tutulacak? Zilhicce ayı faziletleri...

ZİLHİCCE AYINDA YAPILMASI GEREKENLER NELER?

Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)'dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

"Allâh'ın Kendisine ibâdet edilmesini en çok sevdiği günler, Zilhiccenin ilk on günüdür. Onlardan her bir günün orucu, bir senenin orucuna, her bir gecenin kıyamı da, Kadir gecesinin kıyamına denktir." (Tirmizî, Savm:52, No:758, sh:224)