08 Temmuz 2021, Perşembe
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Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? 2021 Zilhicci orucu ne zaman ve kaç gün tutulacak? Zilhicce ayı faziletleri...
Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Hicri takvimin 12'nci ayı olan Zilhicce ayı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı'nın içerisinde barındıran Zilhicce ayı, bayramın yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi. Bu mübarek ayda kaç gün oruç tutulacağını ve Zilhicce'nin faziletlerini merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? 2021 Zilhicci orucu ne zaman ve kaç gün tutulacak? Zilhicce ayı faziletleri nelerdir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.07.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 12:33
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