HaberlerGaleriZekat kimlere verilir, kimlere verilmez? 2020 TDV zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat altın nisap miktarı
Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? 2020 TDV zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat altın nisap miktarı
Zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat kimlere verilir? Zekat kimlere verilmez? Zekat vermek, İslam'ın 5 temel şartından biridir. Zekat, dinen zengin sayılan kimselerin ihtiyaç sahibi kimselere belli oranlarda verdikleri miktardır. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından vatandaşlara yardımcı olabilmek için zekat hesaplama sitesi kuruldu. Peki, Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? 2020 TDV zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat altın nisap miktarı ne kadar? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 09.04.2020 14:09Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 14:13