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Haberler Galeri Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? 2020 TDV zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat altın nisap miktarı

Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? 2020 TDV zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat altın nisap miktarı

Zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat kimlere verilir? Zekat kimlere verilmez? Zekat vermek, İslam'ın 5 temel şartından biridir. Zekat, dinen zengin sayılan kimselerin ihtiyaç sahibi kimselere belli oranlarda verdikleri miktardır. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından vatandaşlara yardımcı olabilmek için zekat hesaplama sitesi kuruldu. Peki, Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? 2020 TDV zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat altın nisap miktarı ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 14:13
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Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? 2020 TDV zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat altın nisap miktarı

Zekat miktarı ne kadar? Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? Dinen zenginlik ölçüsü olan miktarda mala sahip olan kimselerin Allah rızası için ihtiyaç sahibi sayılan kimselere verdiği belli miktar olan zekat için araştırmalar sürüyor. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayımlanan zekat hesaplama sitesi aracılığıyla kolaylıkla zekat hesaplama işlemi yapılabiliyor. Peki, Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? 2020 TDV zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat altın nisap miktarı ne kadar? İşte detaylar...

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Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? 2020 TDV zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat altın nisap miktarı

TDV ZEKAT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Türkiye Diyanet Vakf'nın açmış olduğu zekathesapla.tdv.org internet adresi üzerinden zekat hesaplama işlemlerinizi yapabilirsiniz. Kurulan internet sitesinde, "Nakit ve Gayrimenkul", "Zirai Mahsul", "Yer Altı Zenginlikleri" ile "Saime Hayvanlar" gibi başlıklarda mal varlıkları kalem kalem hesaplanarak yükümlünün vermesi gereken zekat miktarı belirleniyor.

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Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? 2020 TDV zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat altın nisap miktarı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinden alınan bilgilere göre, zekat ile ilgili merak edilen soruların yanıtı şu şekilde:

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Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? 2020 TDV zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat altın nisap miktarı

ZEKAT NİSAP MİKTARI NE KADAR?

Nisap, zekâtla y��kümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.

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Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? 2020 TDV zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat altın nisap miktarı

ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?

Zekat vermenin belli bir zamanı yoktur. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden sene geçmiş olması konusunda da kameri ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kameri ayı veya Ramazan'ı beklemeye gerek yoktur. Zekat vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekatlarını vermeleri gerekir. Çünkü zekat bir kulluk borcudur, borç da bir an önce ödenmelidir.