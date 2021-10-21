21 Ekim 2021, Perşembe
Zekasına güvenen tıklasın! Bu test beyin yakıyor: Bütün soruları doğru yanıtlayan neredeyse yok
İnternette yayılan zeka testlerini hepimiz görmüşüzdür. Hatta bazılarımız bu testleri çözmeyi de denemiştir. Aralarında çok zor testlerin de bulunduğu zeka soruları beyin jimnastiği yaptırıyor. Bir babanın, iki çocuğuyla ahşaptan masa yaptığı anın resmedildiği görsele gizlenmiş kelebek, ördek ve yarasayı kimse bulamadı. Özellikle bu zeka sorusunu birçok kişi çözemiyor. İşte beyin yakan zeka testi...
Giriş Tarihi: 21.10.2021 01:36 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 01:37
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