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Zekasına güvenen tıklasın! Bu test beyin yakıyor: Bütün soruları doğru yanıtlayan neredeyse yok

İnternette yayılan zeka testlerini hepimiz görmüşüzdür. Hatta bazılarımız bu testleri çözmeyi de denemiştir. Aralarında çok zor testlerin de bulunduğu zeka soruları beyin jimnastiği yaptırıyor. Bir babanın, iki çocuğuyla ahşaptan masa yaptığı anın resmedildiği görsele gizlenmiş kelebek, ördek ve yarasayı kimse bulamadı. Özellikle bu zeka sorusunu birçok kişi çözemiyor. İşte beyin yakan zeka testi...

Giriş Tarihi: 21.10.2021 01:36 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 01:37
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Zekasına güvenen tıklasın! Bu test beyin yakıyor: Bütün soruları doğru yanıtlayan neredeyse yok

Sosyal paylaşım sitelerinde karşılaştığımız, karmaşıklığı karşısında beynimizin zorlandığı görsellerin son dönemde beyin sağlığına faydaları da konuşulur oldu. Az sonra karşılaşacağınız resim de onlardan biri. Resimde bir kelebek, bir yarasa, bir ördek var, onları bulabilir misiniz?

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Zekasına güvenen tıklasın! Bu test beyin yakıyor: Bütün soruları doğru yanıtlayan neredeyse yok

Basit gibi görünen ama bir süre sonra işin içinden çıkmak için zorlanacağınız görselde eğer hiçbirini bulamazsanız, beyniniz kötüleşiyor demektir. Sadece bir tane bulabilirseniz, yaşlılığa adım atmaya başladığınız anlamına gelir. Eğer iki tane bulabilirseniz, hala iyi durumdasınız. Eğer üçünü de bulursanız, sağlıklısınız demektir. Bu yönde tezleri olan bazı sosyal medya kullanıcıları var.

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Zekasına güvenen tıklasın! Bu test beyin yakıyor: Bütün soruları doğru yanıtlayan neredeyse yok

AKLINIZIN LİMİTLERİNİ ZORLAYAN ZEKA TESTİ

Bilimsel çalışmalar bulmacaların ve zeka testlerinin beyin fonksiyonlarının çalışmasını desteklediğini gösteriyor. Aşağıdaki bulmacalar ilk bakışta kolay görünebilir ama küçümsemeye gelmez. İşte içerdiği küçük sürprizlerle sosyal medya kullanıcılarını şaşırtan bulmacalar.

Balonlardan hangisi tavana en yakın olarak duruyor?

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Zekasına güvenen tıklasın! Bu test beyin yakıyor: Bütün soruları doğru yanıtlayan neredeyse yok

Resime 15 kibrit çöpü ekleyerek birbirine tamamen eşit 4 alan oluşturun.

(Kibrit çöplerini kırmak yasak)

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Zekasına güvenen tıklasın! Bu test beyin yakıyor: Bütün soruları doğru yanıtlayan neredeyse yok

Charlie'nin Melekleri filminin karakterleriyle oluşturulan matematik işlemlerinde son sırada soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?