Zeka Testi: Avcılardan Saklanan Geyiği 13 Saniyede Bulabilir misin? Süre Başladı...

13 Saniyede Geyiği Bulabilir misiniz?

Söz konusu testte katılımcılardan, iki avcı arasında gizlenmiş bir geyiği bulmaları isteniyor. Bu görev, ilk bakışta basit gibi görünse de, geyiğin mükemmel bir şekilde kamufle olması nedeniyle oldukça zorlayıcı. Testi çözmek için verilen süre ise sadece 13 saniye!