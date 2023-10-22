Zabıt katibinden 80 milyonluk vurgun! Şebeke kurdu, çok sayıda kişiyi dolandırdı

"ADALET DAĞITILAN BİR YERDE İNSANLARI DOLANDIRDILAR KİME GÜVENECEĞİZ"



Hakimlerin şifrelerini öğrenerek vatandaşların kimlik numaraları üzerinden sorgulama yapıp üzerlerine kayıtlı mal varlığının olup olmadığının kontrol edildiğini de anlatan Sırataş, "Bize, 'Tamam madem paran yok evini koy, evin bizde teminat dursun. Biz sana yine aydan aya kar verelim' dediler. Muhtemelen hakimlerimizin bu durumdan haberleri yok. Daha sonra insanların evi de, arabası da gidiyor. Üstüne kredi çektiriyorlar. Artık insanları intihar aşamasına getirtiyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık. Mağduriyetimiz çok ciddi. Yalnızca benim ailemin yaklaşık 13 milyonluk bir mağduriyeti söz konusu. 60 mağdur var, benim tahminim toplamda 80 milyonluk bir mağduriyet var. Biz tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüphelilerin tutuklanmasını istiyoruz. Süleyman D.'in annesi ve eşi tekrar göreve döndü. Biz artık kime nasıl güveneceğiz. Bu kadar delile rağmen çete üyeleri salınıyor, Adalet dağıtılan bir yerde insanları kandırıp, dolandırıyorlar. Hala insanları evlerinden atmakla tehdit ediyorlar. Evi biz satın aldık diye böyle bir şey de yok evi üstlerine geçiriyorlar. Daha sonra evi de çete üyelerinden birinin üzerine devrediyorlar ki herhangi bir hak arayışı içerisine girilemesin diye" ifadelerini kullandı.

