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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yüzünü bilerek binlerce arıya sokturdu! Bakın sonunda ne oldu? Yüzünü bilerek binlerce arıya sokturdu! Bakın sonunda ne oldu? Coyote Peterson isimli Youtuber büyük bir çılgınlığa kalkışıp kendisini takribi 3.000 arıya sokturdu. Görenleri dehşete düşüren anların sonunda Peterson'un yüzüne bakın ne oldu! İşte inanılmaz anlar... Giriş Tarihi: 18.01.2021 06:06 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 06:08
İnanılmaz anlar saniye saniye kameraya alındı. İşte arıların binlerce iğne darbesi sonucunda Peterson'a olanlar...
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