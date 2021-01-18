18 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yüzünü bilerek binlerce arıya sokturdu! Bakın sonunda ne oldu?

Yüzünü bilerek binlerce arıya sokturdu! Bakın sonunda ne oldu?

Coyote Peterson isimli Youtuber büyük bir çılgınlığa kalkışıp kendisini takribi 3.000 arıya sokturdu. Görenleri dehşete düşüren anların sonunda Peterson'un yüzüne bakın ne oldu! İşte inanılmaz anlar...

Giriş Tarihi: 18.01.2021 06:06 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 06:08
  • 1
  • 130
Yüzünü bilerek binlerce arıya sokturdu! Bakın sonunda ne oldu?

İnanılmaz anlar saniye saniye kameraya alındı. İşte arıların binlerce iğne darbesi sonucunda Peterson'a olanlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 130
Yüzünü bilerek binlerce arıya sokturdu! Bakın sonunda ne oldu?
  • 3
  • 130
Yüzünü bilerek binlerce arıya sokturdu! Bakın sonunda ne oldu?
  • 4
  • 130
Yüzünü bilerek binlerce arıya sokturdu! Bakın sonunda ne oldu?
  • 5
  • 130
Yüzünü bilerek binlerce arıya sokturdu! Bakın sonunda ne oldu?