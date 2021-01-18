Yüzünü bilerek binlerce arıya sokturdu! Bakın sonunda ne oldu?

Coyote Peterson isimli Youtuber büyük bir çılgınlığa kalkışıp kendisini takribi 3.000 arıya sokturdu. Görenleri dehşete düşüren anların sonunda Peterson'un yüzüne bakın ne oldu! İşte inanılmaz anlar...

Giriş Tarihi: 18.01.2021 06:06 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 06:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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