Yusufeli Barajı ne zaman açılacak | Tarihi projede önemli gelişme! 80 tonluk elektrik türbini montajlandı

Yusufeli Barajı son durum 2021 | Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve gövde çalışması tamamlanan Yusufeli Barajında çalışmalar devam ediyor. Ünite-1'e ait 80 ton ağırlığındaki türbin şaftı ve çarkı başarılı bir şekilde montajlandı. Barajın fiziksel seviyesi ise yüzde 90'lara ulaştı.

Giriş Tarihi: 23.11.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 10:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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