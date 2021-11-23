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Haberler Galeri Yusufeli Barajı ne zaman açılacak | Tarihi projede önemli gelişme! 80 tonluk elektrik türbini montajlandı

Yusufeli Barajı ne zaman açılacak | Tarihi projede önemli gelişme! 80 tonluk elektrik türbini montajlandı

Yusufeli Barajı son durum 2021 | Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve gövde çalışması tamamlanan Yusufeli Barajında çalışmalar devam ediyor. Ünite-1'e ait 80 ton ağırlığındaki türbin şaftı ve çarkı başarılı bir şekilde montajlandı. Barajın fiziksel seviyesi ise yüzde 90'lara ulaştı.

Giriş Tarihi: 23.11.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 10:02
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Yusufeli Barajı ne zaman açılacak | Tarihi projede önemli gelişme! 80 tonluk elektrik türbini montajlandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı çalışmaları kapsamında geçtiğimiz aylarda gövde beton çalışmaları tamamlanarak, 275 metre yüksekliğine ulaşmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yusufeli Barajı ne zaman açılacak | Tarihi projede önemli gelişme! 80 tonluk elektrik türbini montajlandı

Yüklenici firma tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ 26. Bölge Müdürlüğü kontrolünde baraj inşaatında çalışmalar 24 saat devam ediyor.

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Yusufeli Barajı ne zaman açılacak | Tarihi projede önemli gelişme! 80 tonluk elektrik türbini montajlandı

Baraj inşaat çalışmaları kapsamında elektromekanik teçhizat işleri baraj inşaatına paralel olarak devam ediyor. Ünite-1'e ait 80 ton ağırlığındaki Türbin Şaftı ve Çarkı montajlanmış halde santral binasında ünite bloğuna yerleştirildi. Fiziksel gerçekleşme % 90 seviye ulaştığı baraj inşaatında son hazırlıklar yapılıyor.

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Yusufeli Barajı ne zaman açılacak | Tarihi projede önemli gelişme! 80 tonluk elektrik türbini montajlandı

2021 yılının sonunda su tutma işlemi başlaması planlanan dev barajın, 24 Haziran 2021 tarihinde gövde beton çalışmaları tamamlandı.

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Yusufeli Barajı ne zaman açılacak | Tarihi projede önemli gelişme! 80 tonluk elektrik türbini montajlandı

Yıl sonu su tutma planlaması doğrultusunda enerji yapıları, şalt sahası, enerji kırıcı havuz, kuyruksuyu barajı, kuyruksuyu çıkış yapısı ve tünel dolusavaklarda inşaat faaliyetleri ile mansap düzenleme çalışmaları devam ediyor.