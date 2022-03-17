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Yurt genelinde Berat Kandili coşkusu! Genci yaşlısı camilere akın etti

Berat Kandili yurt genelinde idrak edilirken, vatandaşlar çocuklarını alıp camilere akın etti. Namazdan çıkan vatandaşlar çocuklara şeker vererek sevindirirken, bazı belediyeler tarafından kandil simidi ve lokma ikramı yapıldı. Ramazan ayının müjdecisi olan Beral Kandili soğuk havaya rağmen coşku içinde kutlanırken, camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Giriş Tarihi: 17.03.2022 21:48 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 21:51
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Yurt genelinde Berat Kandili coşkusu! Genci yaşlısı camilere akın etti

Yurt genelinde camilerde Beraat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

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Yurt genelinde Berat Kandili coşkusu! Genci yaşlısı camilere akın etti

Birçok camide Kuran'ı Kerim okundu.

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Yurt genelinde Berat Kandili coşkusu! Genci yaşlısı camilere akın etti

Dualar edilip ilahilerin okunduğu programlarda vatandaşlar camileri doldurdu

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Yurt genelinde Berat Kandili coşkusu! Genci yaşlısı camilere akın etti

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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Yurt genelinde Berat Kandili coşkusu! Genci yaşlısı camilere akın etti