Yurt genelinde Berat Kandili coşkusu! Genci yaşlısı camilere akın etti

Berat Kandili yurt genelinde idrak edilirken, vatandaşlar çocuklarını alıp camilere akın etti. Namazdan çıkan vatandaşlar çocuklara şeker vererek sevindirirken, bazı belediyeler tarafından kandil simidi ve lokma ikramı yapıldı. Ramazan ayının müjdecisi olan Beral Kandili soğuk havaya rağmen coşku içinde kutlanırken, camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.