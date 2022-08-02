02 Ağustos 2022, Salı
Yunanistan’ı sarsan olay! Kızını zehirledikten sonra poz veren anne hakkında yeni gelişme
Yunanistan'da 3 yılda 3 kızını kaybeden Roula Pispirigou, gündemde bomba etkisi yaratmaya devam ediyor. Kızlarını kaybettikten sonra televizyon programlarında yardım çığlıkları atan Pispirigou, 9 yaşındaki kızı, hastanede yaşamını kaybettikten sonra vücudunda öldürücü dozda ketamin bulunmuştu. Daha sonra kızlarının ölümünden sorumlu tutulan anne ile ilgili yeni gelişmeler geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.08.2022 16:57 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 16:57
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