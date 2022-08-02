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Yunanistan’ı sarsan olay! Kızını zehirledikten sonra poz veren anne hakkında yeni gelişme

Yunanistan'da 3 yılda 3 kızını kaybeden Roula Pispirigou, gündemde bomba etkisi yaratmaya devam ediyor. Kızlarını kaybettikten sonra televizyon programlarında yardım çığlıkları atan Pispirigou, 9 yaşındaki kızı, hastanede yaşamını kaybettikten sonra vücudunda öldürücü dozda ketamin bulunmuştu. Daha sonra kızlarının ölümünden sorumlu tutulan anne ile ilgili yeni gelişmeler geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.08.2022 16:57 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 16:57
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Yunanistan’ı sarsan olay! Kızını zehirledikten sonra poz veren anne hakkında yeni gelişme

Yunanistan'da dehşete düşüren bir olay yaşanmıştı. 33 yaşındaki Roula Pispirigo, yaptıkları ile Yunan basınının gündeminden düşmüyor.

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Yunanistan’ı sarsan olay! Kızını zehirledikten sonra poz veren anne hakkında yeni gelişme

Sabah'ın haberine göre, küçük çocukta yapılan otopsi sonucunda "öldürücü dozda" ketamin bulunmasının ardından soruşturma derinleşmişti.

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Yunanistan’ı sarsan olay! Kızını zehirledikten sonra poz veren anne hakkında yeni gelişme

Daha sonra kadının son 3 yılda yaşamını yitiren iki kızının şüpheli ölümü dikkatleri çekmişti.

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Yunanistan’ı sarsan olay! Kızını zehirledikten sonra poz veren anne hakkında yeni gelişme

Bugün dehşet verici olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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Yunanistan’ı sarsan olay! Kızını zehirledikten sonra poz veren anne hakkında yeni gelişme

Yunanistan'da, savcılar, Pispirigo'nun, 2021 yılının Nisan ayında 9 yaşındaki kızı Pispirigkou'yu Mart 2021'de 6 aylık Iris'i ve Nisan 2019'da 3 yaşındaki Melena'yı öldürmüş olabileceğini belirtti.