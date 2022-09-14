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Haberler Galeri Yunan basını orduları kıyasladı! Gerçek o listeyle ortaya çıktı | Türkiye mi Yunanistan mı? Hangi ülkenin ordusu daha güçlü?

Yunan basını orduları kıyasladı! Gerçek o listeyle ortaya çıktı | Türkiye mi Yunanistan mı? Hangi ülkenin ordusu daha güçlü?

Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini sürdüren Yunanistan'da 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri paniğe neden oldu. Türk F-16'larına yönelik tacizler gerilimi tırmandırırken Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fransa'da Türkiye'yi şikayet ederek, skandal sözler sarf etti. Yunan basını orduları kıyaslayıp kendilerini Türk ordusundan güçlü olduğunu iddia etti. Ünlü Global Firepower sitesi ise dünyanın en güçlü ordularını gözler önüne serdi. İşte merakla beklenen o liste.

Giriş Tarihi: 14.09.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 11:01
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Yunan basını orduları kıyasladı! Gerçek o listeyle ortaya çıktı | Türkiye mi Yunanistan mı? Hangi ülkenin ordusu daha güçlü?

Yunanistan'da panik... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a 'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısı gündemden düşmüyor.

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Yunan basını orduları kıyasladı! Gerçek o listeyle ortaya çıktı | Türkiye mi Yunanistan mı? Hangi ülkenin ordusu daha güçlü?

Geçtiğimiz gün Türkiye'yi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a şikayet eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Adalarımıza gece geleceklerini söyleyenleri, gün ışığında bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Yunan basını orduları kıyasladı! Gerçek o listeyle ortaya çıktı | Türkiye mi Yunanistan mı? Hangi ülkenin ordusu daha güçlü?

Macron, ise adeta Yunanistan'a kalkan olmuş 'Yunanistan'da kargaşaya izin vermeyeceğiz' demişti.

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Yunan basını orduları kıyasladı! Gerçek o listeyle ortaya çıktı | Türkiye mi Yunanistan mı? Hangi ülkenin ordusu daha güçlü?

Bütün bunlara bir tepki de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. "Akıllı olun, tarihi bize tekrarlatmayın." sözlerini kullandı.

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Yunan basını orduları kıyasladı! Gerçek o listeyle ortaya çıktı | Türkiye mi Yunanistan mı? Hangi ülkenin ordusu daha güçlü?

Yunanistan'da Türkiye'den gelen açıklamalar yankılanırken, "Bir Gece Ansızın Gelebilirim" şarkısı sözleri ile gündeme taşındı. Türk yetkililerin Yunanistan'ı savaşla tehdit ettiği ifade edildi.