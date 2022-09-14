Yunan basını orduları kıyasladı! Gerçek o listeyle ortaya çıktı | Türkiye mi Yunanistan mı? Hangi ülkenin ordusu daha güçlü?

Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini sürdüren Yunanistan'da 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleri paniğe neden oldu. Türk F-16'larına yönelik tacizler gerilimi tırmandırırken Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fransa'da Türkiye'yi şikayet ederek, skandal sözler sarf etti. Yunan basını orduları kıyaslayıp kendilerini Türk ordusundan güçlü olduğunu iddia etti. Ünlü Global Firepower sitesi ise dünyanın en güçlü ordularını gözler önüne serdi. İşte merakla beklenen o liste.