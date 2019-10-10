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Yumurtanın içinden çıkan şoke etti! Tam yemek üzereydi...
Haşlanmış yumurtayı yemek için kıran İsmail Öztan gözlerine inanamadı. Bursa'da yaşan ve tavuk besleyen İsmail Öztan yumurtaları toplantı ve kahvaltı yapmak için sofraya oturdu. Eşinin yaptığı haşlanmış yumurtayı yemek için kıran İsmail Öztan, gördüğü şeyle şaşkına döndü. Yumurtanın içinden çıkan şeyin sosyal medyayı düşmesiyle herkesi hayret etti.
Giriş Tarihi: 10.10.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 12:44
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