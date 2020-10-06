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Haberler Galeri Yumurtaların üzerindeki kod ne anlama geliyor? Yumurtanızın kodu ne? Eğer 3 ile başlıyorsa...

Yumurtaların üzerindeki kod ne anlama geliyor? Yumurtanızın kodu ne? Eğer 3 ile başlıyorsa...

Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurtada bulunan kodlar ne anlama geliyor? Yumurtaların üzerinde bulunan 4 farklı üretim kodu ne işe yarıyor? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. Yumurta alırken dikkat! Eğer bu rakamlarla başlıyorsa...

Giriş Tarihi: 06.10.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 10:35
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Yumurtaların üzerindeki kod ne anlama geliyor? Yumurtanızın kodu ne? Eğer 3 ile başlıyorsa...

Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurtada bulunan kodlar ne anlama geliyor? Yumurtaların üzerinde bulunan 4 farklı üretim kodu ne işe yarıyor? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yumurtaların üzerindeki kod ne anlama geliyor? Yumurtanızın kodu ne? Eğer 3 ile başlıyorsa...

0 organik 1 ise gezen tavuk...

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Yumurtaların üzerindeki kod ne anlama geliyor? Yumurtanızın kodu ne? Eğer 3 ile başlıyorsa...

SOĞUK MÜHÜR

A Haber'e konuşan uzman isim "Bu mühürler çok öncelerden yumurta konusundaki düzenbazlığı bitirmek için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından soğuk mühür diye bir kural yasa gelmiş oldu"

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Yumurtaların üzerindeki kod ne anlama geliyor? Yumurtanızın kodu ne? Eğer 3 ile başlıyorsa...

Yumurtaların üzerinde 4 farklı üretim kodu bulunuyor. Bu kodlar yumurtaların alındığı tavuğun cinsi kalitesi ve beslenme ortamını anlatıyor.

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Yumurtaların üzerindeki kod ne anlama geliyor? Yumurtanızın kodu ne? Eğer 3 ile başlıyorsa...

Yumurtanın üzerindeki kod 0 ile başlıyorsa organik demek. Diğer bir deyişle tavuğun yetiştirildiği ve kullandığı yem organik. Yani hiçbir kimyasal barındırmıyor. Dolayısıyla en sağlıklı yumurta da bu 0 kodlu yumurta.