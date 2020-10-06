Yumurtaların üzerindeki kod ne anlama geliyor? Yumurtanızın kodu ne? Eğer 3 ile başlıyorsa...

Yumurtanın üzerindeki kod 0 ile başlıyorsa organik demek. Diğer bir deyişle tavuğun yetiştirildiği ve kullandığı yem organik. Yani hiçbir kimyasal barındırmıyor. Dolayısıyla en sağlıklı yumurta da bu 0 kodlu yumurta.