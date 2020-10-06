HaberlerGaleriYumurtaların üzerindeki kod ne anlama geliyor? Yumurtanızın kodu ne? Eğer 3 ile başlıyorsa...
Yumurtaların üzerindeki kod ne anlama geliyor? Yumurtanızın kodu ne? Eğer 3 ile başlıyorsa...
Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurtada bulunan kodlar ne anlama geliyor? Yumurtaların üzerinde bulunan 4 farklı üretim kodu ne işe yarıyor? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. Yumurta alırken dikkat! Eğer bu rakamlarla başlıyorsa...
Giriş Tarihi: 06.10.2020 10:30Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 10:35