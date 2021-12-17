Yüksekova’da kar yağışı etkili oldu: Araçlar kara gömüldü vatandaşlar yolda kaldı

Hakkari Yüksekova'da sabah saatlerinde oldukça etkili olan kar yağışı sebebiyle araçlar kara gömülürken, vatandaşlar da işlerine yaya olarak gitmeye mecbur kaldı. Aracı karlar altında kalan bir vatandaş, "Sabah uyandığımızda 15 santimetre karla karşılaştık. Şu an aracımızı temizliyoruz. Yokuştan da çıkamıyoruz. Yokuştan inen birçok araç kayarak duvara çarptı." dedi.