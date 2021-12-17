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Yüksekova’da kar yağışı etkili oldu: Araçlar kara gömüldü vatandaşlar yolda kaldı

Hakkari Yüksekova'da sabah saatlerinde oldukça etkili olan kar yağışı sebebiyle araçlar kara gömülürken, vatandaşlar da işlerine yaya olarak gitmeye mecbur kaldı. Aracı karlar altında kalan bir vatandaş, "Sabah uyandığımızda 15 santimetre karla karşılaştık. Şu an aracımızı temizliyoruz. Yokuştan da çıkamıyoruz. Yokuştan inen birçok araç kayarak duvara çarptı." dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 17.12.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 09:28
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Yüksekova’da kar yağışı etkili oldu: Araçlar kara gömüldü vatandaşlar yolda kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkisini arttırmasıyla ilçede hayat durma noktasına geldi.

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Yüksekova’da kar yağışı etkili oldu: Araçlar kara gömüldü vatandaşlar yolda kaldı

İLÇE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, araçlar ise kara gömüldü.

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Yüksekova’da kar yağışı etkili oldu: Araçlar kara gömüldü vatandaşlar yolda kaldı

Sabah iş yerlerini açan esnaf, kapılarının önünde biriken karları küreklerle temizlerken, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise yollarda mahsur kaldı.

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Yüksekova’da kar yağışı etkili oldu: Araçlar kara gömüldü vatandaşlar yolda kaldı

Kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan bir aracın duvara çarpması ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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Yüksekova’da kar yağışı etkili oldu: Araçlar kara gömüldü vatandaşlar yolda kaldı

Yoğun sisin de hakim olduğu Yüksekova'da araçlar farlarını yakarak ilerleyebildiler.