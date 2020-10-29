Yük gemisi bir anda sulara gömüldü!

Yük gemisi sulara gömüldü! Bu fotoğrafların çekildiği andan sonrası neler olup bittiğini merak etmemek elde değil. Hepsi birer zamanlama örneği olan bu fotoğraflar hem güldürüyor hem de merak ettiriyor. Yük dolu dev geminin kazası böyle görüntülendi. Dev gemide yaklaşık 900 konteynerin kaybolduğu belirtildi.