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29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Yük gemisi bir anda sulara gömüldü!
Yük gemisi sulara gömüldü! Bu fotoğrafların çekildiği andan sonrası neler olup bittiğini merak etmemek elde değil. Hepsi birer zamanlama örneği olan bu fotoğraflar hem güldürüyor hem de merak ettiriyor. Yük dolu dev geminin kazası böyle görüntülendi. Dev gemide yaklaşık 900 konteynerin kaybolduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: 29.10.2020 06:12 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 06:13 HEPSİ BİRER ZAMANLAMA HARİKASI
Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gemileri suya indirme oldukça karmaşık denge hesaplamaları gerektiren tehlikeli bir iştir.
Doğru yapılmadığında ortaya bu görüntülerin çıkması kaçınılmaz...