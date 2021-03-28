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28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Yufkacı Muammer Ay'a kaçan eltiler konuştu! Esra Erol'da Türkiye'yi şoke eden olay Yufkacı Muammer Ay'a kaçan eltiler konuştu! Esra Erol'da Türkiye'yi şoke eden olay Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri Hamide Duman olan iki elti, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Kadınlardan birinin kocası eşini bulmak için Esra Erol'da programına katılmasıyla ortaya çıkan olay tüm Türkiye'yi şaşkına çevirdi. Yayına katılan eltilerin Muammer Ay ile ilişki yaşamasının nedeni Esra Erol'u çılgına döndürdü. Giriş Tarihi: 28.03.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 10:26
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıllık eşinin ve yengesinin aynı adama kaçtığını ve eşini bulmak istediğini söyleyerek Esra Erol'a başvurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR "PAZARA DİYE GİTTİLER DAHA DÖNMEDİLER"
11 Mart günü eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi." dedi.
"İKİ AİLE PERİŞAN OLDU"
Duman, "Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.
ELTİLERİN SÖZLERİ ÇILDIRTTI
Esra Erol tarafından bulunan eltiler canlı yayına katıldılar. Mehmet Duman'ın eşi Hamide Duman yaptığı açıklamalarla adeta çıldırttı. 'Aldatma sebebim eşim' diyen Duman şu açıklamaları yaptı: "Kocam baskı yapınca işten çıkmak zorunda kaldım. Ben telefon aldım faturasını ödemedi eşim. Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir."
YUFKACIYA KAÇAN ELTİLERİN AÇIKLAMALARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN "ALDATMALARI VE ŞİDDETİ DEVAM ETTİ"
"Dayak vardı, şiddet vardı, geçimsizlik vardı. Kocam beni kadın yerine koymadı. Bana dayaktan sonra yalvardı evleneceğiz. Benden özür diledi 'bir daha yapmayacağım' dedi. Ama aldatmaları ve şiddeti devam etti."