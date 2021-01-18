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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri YouTube sevdası sonu oluyordu! Trenin raylarına düşen çocuk felaketi yaşadı YouTube sevdası sonu oluyordu! Trenin raylarına düşen çocuk felaketi yaşadı Son zamanların en çok kullanılan sosyal paylaşım sitesi YouTube için video çekmek isteyen bir çocuk felaketi yaşadı. Rusya'da 11 yaşındaki çocuk YouTube videosu çekmek için hareket eden trenin üzerine çıktı. Dengesini kaybeden küçük çocuk rayların üzerine düşerek dehşeti yaşadı. Giriş Tarihi: 18.01.2021 06:46
Rusya'da yaşayan 11 yaşındaki Arkady Aksenov isimli çocuk, kendisinden büyük olan iki arkadaşının baskısı ile hareket eden kargo treninin üzerine çıktı.
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YouTube videosu çekmek için hareket halinde trenin üzerinde tehlikeli hareketler yapan Aksenov dengesini kaybedip rayların üzerine düştü.
Ayakları rayların üzerinde kalan Aksenov'un bacakları koptu ve aşırı derecede kan kaybetmeye başladı.
Bu sırada raylardan geçmekte olan başka bir trenin makinisti Bulat Zhakeev, kendi treninin makinasını durudurup Aksenov'a ilk yardımda bulunup sağlık ekiplerini çağırdı.
Hastaneye kaldırılan Aksenov'un kopan bacakları için hiç bir şey yapılamadı. Olay sırasında Aksenov ile beraber olan iki arkadaşı kaçtı.