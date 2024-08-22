Young Boys - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: Paralara yazık

İsviçreli oyuncular, Jelert'in kanadını adeta otobana çevirdiler. Galatasaray tarihinin en pahalı transferi Gabriel Sara ise maç boyunca sadece kaliteli uzun paslar attı. Bunun dışında ne adam geçebildi, ne de şut atabildi! Mertens'i de oyundan düşürdü Sara! Yazık Galatasaray'ın paralarına! Bu kadar büyük paralara böyle oyuncular almak için aylarca neden beklendi? Jelert de Gabriel Sara da bu görüntüleri ile 'sıradan' oyuncular gibi geldi bana! Umarım ben yanılırım! İlerleyen haftalarda hep birlikte göreceğiz kalitelerini...