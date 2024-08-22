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Young Boys - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: Paralara yazık

Son dakika Galatasaray haberleri | Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen Galatasaray, play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys ekibine konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadelenin ilk yarısında 2-0 geriye düşmesine rağmen, ikinci yarıda Batshuayi'nin oyuna girişiyle maçı 2-2'ye getirdi. Son dakikalarda Abdülkerim Bardakcı'nın eline çarpan topa Alman hakem Siebert'in penaltı vermesinin ardında bir gol daha yiyen temsilcimiz turu İstanbul'a bıraktı. Maçın ardından spor yazarları karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.08.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 09:35
Young Boys - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: Paralara yazık

ZEKİ UZUNDURUKAN – ALTIN ANAHTAR BATSHUAYI
Galatasaray Wankdorf Stadı'nda kabus gibi bir ilk yarı oynadı. Ligde 5 maçtır kazanamayan Young Boys, Galatasaray karşısında ilk 45'te tabelayı 2-0'a getirirken, defansımızın bütün defolarını da ortaya çıkardı. Günlerdir söylüyorum, yazıyorum, bu Abdülkerim Bardakcı'ya ne oldu? diye. Neden bu kadar ağırlaştı, neden dönemiyor?

Young Boys - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: Paralara yazık

Dün Young Boys'un iki golünü atan Monteiro, ceza sahamızda cirit atarken; Abdülkerim Bardakcı çok ağır kaldı. Köhn zaten Galatasaray'da bek oynayacak kalitede bir oyuncu değil. Yeni transfer Jelert'e ne demeli? Bu adama Galatasaray nasıl 9 milyon Euro verdi? Fizik olarak, güç olarak yetersiz!

Young Boys - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: Paralara yazık

İsviçreli oyuncular, Jelert'in kanadını adeta otobana çevirdiler. Galatasaray tarihinin en pahalı transferi Gabriel Sara ise maç boyunca sadece kaliteli uzun paslar attı. Bunun dışında ne adam geçebildi, ne de şut atabildi! Mertens'i de oyundan düşürdü Sara! Yazık Galatasaray'ın paralarına! Bu kadar büyük paralara böyle oyuncular almak için aylarca neden beklendi? Jelert de Gabriel Sara da bu görüntüleri ile 'sıradan' oyuncular gibi geldi bana! Umarım ben yanılırım! İlerleyen haftalarda hep birlikte göreceğiz kalitelerini...

Young Boys - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: Paralara yazık

Kerem Aktürkoğlu da ilk yarıda tel tel döküldü! Bu oyunculara ne oldu Allah aşkına! Torreira dışında yüreğini ortaya koyan oyuncu yoktu ilk yarıda. Galatasaray'ın savunması neden savaşmıyor, neden oyuncular arasında yardımlaşma yok! Young Boys, ilk yarıda 2 kez filelerimizi havalandırdı ama iki de çok net pozisyonu kaçırdı!

Young Boys - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: Paralara yazık

İrfan Saraloğlu ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Mertens'in yerine Ziyech, sakatlık geçiren Muslera'nın yerine de Günay oyuna dahil oldu. İkinci yarıya Ziyech'in pozisyonu ile başladık. Ama müsait durumda çok yavaş vurdu topa. Ziyech'in girişi ile biraz kıpırdanan Galatasaray, İcardi ile de pozisyona girdi. Colley'in şutunun direkten döndüğü pozisyonu Okan hoca, defalarca futbolcularına izletmeli.