22 Ağustos 2024, Perşembe
Young Boys - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: Paralara yazık
Son dakika Galatasaray haberleri | Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen Galatasaray, play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys ekibine konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadelenin ilk yarısında 2-0 geriye düşmesine rağmen, ikinci yarıda Batshuayi'nin oyuna girişiyle maçı 2-2'ye getirdi. Son dakikalarda Abdülkerim Bardakcı'nın eline çarpan topa Alman hakem Siebert'in penaltı vermesinin ardında bir gol daha yiyen temsilcimiz turu İstanbul'a bıraktı. Maçın ardından spor yazarları karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 22.08.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 09:35