Yolun sonu cezaevi! Müge Anlı'daki Mustafa Hakkulu cinayetinde 3 şüpheli hakkında karar çıktı

13 Aralık'ta sırra kadem basan Mustafa Hakkulu, kaybının 12. gününde ölü olarak bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan İsa Dumlu, cinayeti işlediğini itiraf etmişti. Savcılık sorgusunda yeni itiraflarda bulunan İsa, cinayeti ortağı Yüksel ile birlikte işlediğini söylemişti. Gözaltına alınan İsa Dumlu, eski eş Bengül Güvenç ve Yüksel'le ilgili karar çıktı. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi. İşte detaylar...