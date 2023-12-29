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Yolun sonu cezaevi! Müge Anlı'daki Mustafa Hakkulu cinayetinde 3 şüpheli hakkında karar çıktı

13 Aralık'ta sırra kadem basan Mustafa Hakkulu, kaybının 12. gününde ölü olarak bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan İsa Dumlu, cinayeti işlediğini itiraf etmişti. Savcılık sorgusunda yeni itiraflarda bulunan İsa, cinayeti ortağı Yüksel ile birlikte işlediğini söylemişti. Gözaltına alınan İsa Dumlu, eski eş Bengül Güvenç ve Yüksel'le ilgili karar çıktı. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.12.2023 11:06
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Yolun sonu cezaevi! Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayetinde 3 şüpheli hakkında karar çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme yaşandı. Canlı yayında cinayeti itiraf eden İsa Dumlu, savcılıktaki ifadesinin ardından suç ortağının kim olduğunu da açıkladı. İşte son yaşanan gelişmeler…

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Yolun sonu cezaevi! Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayetinde 3 şüpheli hakkında karar çıktı

13 Aralık'ta aracını yol ortasında bırakarak ortadan kaybolan Mustafa Hakkulu'nun yanında yüklü miktarda para olması nedeniyle eski eşinden şüpheleniliyordu.

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Yolun sonu cezaevi! Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayetinde 3 şüpheli hakkında karar çıktı

Mustafa Hakkulu'nun ihanet ve para mevzuları yüzünden öldürülmüş olabileceği konusu programda gün yüzüne çıkmıştı.

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Yolun sonu cezaevi! Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayetinde 3 şüpheli hakkında karar çıktı

Mustafa Hakkulu'nun ailesi, eski eş Bengül ile yüzleşirken ihanet iddiaları da programa damga vurmuştu.

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Yolun sonu cezaevi! Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayetinde 3 şüpheli hakkında karar çıktı

İnternet üzerinden tanıştığı kişilerle daha önce çok kez Mustafa'yı aldatan ve parası bittiğinde de yeniden barışan Bengül yüzünden oğullarının öldürülmüş olabileceğini söylemişti.