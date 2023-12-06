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Haberler Galeri Yol aynı yolculuk farklı! Kurt, vaşak, ayı… Türkiye’den vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler

Yol aynı yolculuk farklı! Kurt, vaşak, ayı… Türkiye’den vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler

Dünyanın çeşitli noktalarında ve Türkiye'de vahşi doğanın acımasız yüzü fotokapanlara veya cep telefonu kameralarına yansıyor. Son olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün (DKMP) fotokapanlarına belgeselleri aratmayan görüntüler yansıdı. İşte bir kurt, bir vaşak ve bir ayının fotokapanlara yansıyan görüntüleri…

İHA
Giriş Tarihi: 06.12.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 16:19
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Yol aynı yolculuk farklı! Kurt, vaşak, ayı… Türkiye’den vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler

DKMP'nin fotokapanlarına bu sefer art arta bir vaşak bir ayı ve bir kurt yakalandı.

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Yol aynı yolculuk farklı! Kurt, vaşak, ayı… Türkiye’den vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler
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Yol aynı yolculuk farklı! Kurt, vaşak, ayı… Türkiye’den vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler

DMKP'nin sosyal medya hesabından yapılan yayınlanan görüntülerine eklenen açıklamada "Yol aynı yolculuk farklı" başlığıyla paylaşılan görüntülerde, aynı istikamette giden 3 hayvanın renkli görüntüleri kameralara yansıdı.

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Yol aynı yolculuk farklı! Kurt, vaşak, ayı… Türkiye’den vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler
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Yol aynı yolculuk farklı! Kurt, vaşak, ayı… Türkiye’den vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler

SÜRÜ HALİNDE AVLAYIP BÖYLE PARÇALADILAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sandıklı Şube Şefliği çalışanları kurt sürüsünün beslendiği anları saniye saniye kayıt altına aldı.