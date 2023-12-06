Yol aynı yolculuk farklı! Kurt, vaşak, ayı… Türkiye’den vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler

Dünyanın çeşitli noktalarında ve Türkiye'de vahşi doğanın acımasız yüzü fotokapanlara veya cep telefonu kameralarına yansıyor. Son olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün (DKMP) fotokapanlarına belgeselleri aratmayan görüntüler yansıdı. İşte bir kurt, bir vaşak ve bir ayının fotokapanlara yansıyan görüntüleri…