YÖK’ten yatay geçiş düzenlemesi: Üniversitelerde yeni şartlar neler?
Üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren yatay geçişte yeni dönem başladı. Yeni düzenlemeyle birlikte yalnızca not ortalaması değil, sınıf durumu, yabancı dil puanı ve yurtdışı eğitim belgeleri de belirleyici olacak. İşte detaylar...
YÖK'ün yayımladığı yeni yönetmelikle yatay geçiş başvuru şartları güncellendi. 28 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle üniversite öğrencilerinin yatay geçiş süreçlerinde yeni bir döneme geçildi.
Bu kapsamda yeni düzenleme, özellikle üniversiteler arası yatay geçişlerde başarı kriterlerinden yabancı dil şartlarına, yurtdışından geçişlerden sınıf intibakına kadar birçok konuda daha net ve belirgin kurallar getiriyor. Yönetmelik ile birlikte yatay geçiş sürecinin daha kontrollü, akademik başarıyı merkeze alan ve seçici bir yapıya kavuştuğu vurgulanıyor.
BAŞARI ŞARTI NE?
Sabah'ın haberine göre, yönetmelikle birlikte yatay geçiş başvurularında aranan akademik başarı kriteri yeniden düzenlendi. Buna göre öğrencilerin, geçiş yapmak istedikleri program için daha yüksek bir başarı düzeyini sağlamaları gerekecek. Üniversiteler arası yatay geçişte başarı barajı 80'den 90'a yükseltildi. Uygulamayla birlikte, özellikle yoğun talep gören bölümlerde not ortalaması barajının yükselmesi hedefleniyor.
ALT SINIFA GEÇİŞE SINIR MI OLACAK?
Ayrıca yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri, öğrencilerin bulundukları sınıftan daha alt bir sınıfa yatay geçiş yapmalarına getirilen sınırlama oldu.
Buna göre öğrenciler, mevcut öğrenim düzeylerinin gerisine düşecek şekilde bir geçiş talebinde bulunamayacak. Böylece yatay geçiş yoluyla öğrenim süresinin uzamasının ve plansız geçişlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.