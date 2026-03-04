CANLI YAYIN
YÖK’ten yatay geçiş düzenlemesi: Üniversitelerde yeni şartlar neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren yatay geçişte yeni dönem başladı. Yeni düzenlemeyle birlikte yalnızca not ortalaması değil, sınıf durumu, yabancı dil puanı ve yurtdışı eğitim belgeleri de belirleyici olacak. İşte detaylar...

YÖK'ün yayımladığı yeni yönetmelikle yatay geçiş başvuru şartları güncellendi. 28 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle üniversite öğrencilerinin yatay geçiş süreçlerinde yeni bir döneme geçildi.

Bu kapsamda yeni düzenleme, özellikle üniversiteler arası yatay geçişlerde başarı kriterlerinden yabancı dil şartlarına, yurtdışından geçişlerden sınıf intibakına kadar birçok konuda daha net ve belirgin kurallar getiriyor. Yönetmelik ile birlikte yatay geçiş sürecinin daha kontrollü, akademik başarıyı merkeze alan ve seçici bir yapıya kavuştuğu vurgulanıyor.

BAŞARI ŞARTI NE?

Sabah'ın haberine göre, yönetmelikle birlikte yatay geçiş başvurularında aranan akademik başarı kriteri yeniden düzenlendi. Buna göre öğrencilerin, geçiş yapmak istedikleri program için daha yüksek bir başarı düzeyini sağlamaları gerekecek. Üniversiteler arası yatay geçişte başarı barajı 80'den 90'a yükseltildi. Uygulamayla birlikte, özellikle yoğun talep gören bölümlerde not ortalaması barajının yükselmesi hedefleniyor.

ALT SINIFA GEÇİŞE SINIR MI OLACAK?
Ayrıca yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri, öğrencilerin bulundukları sınıftan daha alt bir sınıfa yatay geçiş yapmalarına getirilen sınırlama oldu.

Buna göre öğrenciler, mevcut öğrenim düzeylerinin gerisine düşecek şekilde bir geçiş talebinde bulunamayacak. Böylece yatay geçiş yoluyla öğrenim süresinin uzamasının ve plansız geçişlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

YABANCI DİL ŞARTI NE?

"Yabancı dil şartı ne?" sorusu da çok merak ediliyordu. Bu kapsamda yabancı dilde eğitim veren programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için dil yeterliliği şartları da açık biçimde tanımlandı. Öğrencilerin, geçiş yapmak istedikleri üniversitenin uyguladığı yabancı dil sınavını ya da YÖK tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası dil sınavlarından birini başarıyla tamamlamaları gerekecek. Bu şartı sağlayamayan adaylar için koşullu kayıt uygulamasına izin verilmeyecek.

TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Bu kapsamda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme sonrasında, üniversitelerin yatay geçiş kontenjanlarını ve başvuru takvimlerini yeni kurallara uygun şekilde güncellemesi bekleniyor. Uzmanlar, öğrencilerin başvuru yaparken sadece not ortalamasına değil, aynı zamanda yabancı dil yeterliliği, sınıf intibakı ve gerekli belgeler gibi tüm kriterlere dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor.

YURTDIŞINDAN GEÇİŞTE BELGE ZORUNLULUĞU

Yönetmelik değişikliği, yurtdışındaki üniversitelerden Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için yeni yükümlülükler getiriyor. Buna göre adayların, eğitim aldıkları süre boyunca ilgili ülkede fiilen bulunduklarını resmi belgelerle kanıtlamaları zorunlu olacak. Ayrıca, yurtdışındaki açık veya uzaktan öğretim programlarından Türkiye'deki örgün programlara geçişe izin verilmeyecek.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Dikkat Edilecek NoktaDetaylar
Not OrtalamasıYatay geçiş artık istisnai bir hak; başvurulan bölümdeki rekabet dikkate alınarak not ortalaması belirleyici olacak.
Sınıf ve DönemÖğrenciler bulundukları sınıftan daha alt sınıfa geçiş yapamayacak; sınıf ve dönem bilgileri başvuru öncesinde kontrol edilmeli.
Yabancı Dil ŞartıYabancı dilde eğitim veren programlara geçişte dil yeterliliği zorunlu; üniversitenin kabul ettiği sınav ve puanlar önceden incelenmeli.
Yurtdışından GeçişYurtdışından geçiş yapmak isteyen öğrenciler, eğitim aldıkları ülkede fiilen bulunduklarını resmi belgelerle kanıtlamalı.
Açık / Uzaktan ÖğretimAçık veya uzaktan öğretim programlarından Türkiye'deki örgün programlara geçiş mümkün değil.
Üniversite Bazlı TakipHer üniversitenin kontenjanı, başvuru tarihi ve ek şartları farklıdır; ilanlar üniversite bazında takip edilmeli.
Eksik / Geç BaşvurularEksik belge, yanlış sınıf bilgisi veya süresi kaçırılan başvurular telafi edilemiyor.
