YÖK’ten yatay geçiş düzenlemesi: Üniversitelerde yeni şartlar neler?

YABANCI DİL ŞARTI NE?

"Yabancı dil şartı ne?" sorusu da çok merak ediliyordu. Bu kapsamda yabancı dilde eğitim veren programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için dil yeterliliği şartları da açık biçimde tanımlandı. Öğrencilerin, geçiş yapmak istedikleri üniversitenin uyguladığı yabancı dil sınavını ya da YÖK tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası dil sınavlarından birini başarıyla tamamlamaları gerekecek. Bu şartı sağlayamayan adaylar için koşullu kayıt uygulamasına izin verilmeyecek.