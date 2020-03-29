Yoğun mesaide olan kuryeler anlattı: Bizden öcü gibi korkuyorlar Coronavirüs nedeniyle milyonlarca kişi evden çalışıyor, toplantılar video konferans yoluyla yapılıyor, insanlar internetten film ve dizi izliyor. Birçok kişi ihtiyaçlarının çoğunu sipariş vererek karşılıyor. Siparişlerin kapımıza gelmesini sağlayan kuryeler ise, "Kapıyı açmayanlar, açıp içerideki odaya kaçanlar bile var. Bizden öcü gibi korkuyorlar" dedi. İşte ayrıntılar... Giriş Tarihi: 29.03.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 14:35
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs, dünyada hızla yayılmaya devam ederken birçok ülke gibi Türkiye'de tedbirlerini üst seviyeye çıkardı. Alınan tedbirler kapsamında evden çıkamayan vatandaşlar online alışverişe yöneldi. Online alışverişe talebin artması üzerine de kuryeler yoğun olarak çalışmaya başladı. Hürriyet'in haberine göre bazı kuryelerin görüşleri şöyle;
HALUK KARASU: "BİR SANİYE BİLE DURAMIYORUZ"
"Bir saniye duramıyoruz. En çok acil olmayan küçücük paketleri teslim ederken sinir oluyorum. Neymiş bu kadar acil? Kapıyı açmayan çok oluyor.
Öcü gibi korkuyorlar bizden. Panikle paketi neresiyle tutacağını şaşıran oluyor, "Yere bırak" diyen oluyor. İçeriye koşup eline ne geçerse onunla tutmaya çalışanlar var; poşet, bez gibi şeylerle geliyorlar. Kimileri de fazla rahat, "Yaklaş da konuş" diyor."
OKAN ÇETİN: "SOSYAL TEMASI KESELİM, SAYGIYI DEĞİL"
"Normalin iki katı sipariş geliyor. Her türlü ihtiyacı biz taşıyoruz. İnsanlar bize yaklaşmaktan çekiniyor; kargolara dokunmuyorlar ve yere bırakmamızı istiyorlar. Oysa biz ne yapalım! Bir günde kaç paket elliyoruz ve o pakete kaç kişi dokunuyor.
Bizim de evimizde çocuklarımız, yaşlılarımız var. Yine de çalışmaya devam ediyoruz. Tamam, sosyal teması keselim ama karşılıklı saygıyı kesmeye gerek yok."
MESUT TUNALI: "MARKETTE BİTERSE BİZE GELİYORLAR"
"14 senedir aynı mahallede bakkalım. Bir tane çırak var yanımda, siparişlere yetişiyoruz. Bazen ben de götürüyorum. Yıllardır tanıdığım insanların kapıyı bile açmadan "Mesut oraya bırakıver" demesi biraz zoruma gidiyor. Bizden ekmek, su, sigara, içecek istiyorlar. Gıda alışverişlerini sanal market uygulamalarından toplu yapıyorlar. Bir de markette makarna bitince bize gelenler oluyor."
FETHİ KARA: "KIYAFET ALIŞVERİŞİ YAPANLARI ANLAMIYORUM"
"Doktorlar gibi hem tehlikedeyiz hem de çalışmak zorundayız. İnsanlar tüm ihtiyaçlarını internetten karşılıyor. Bebek bezinden tutun da çamaşır deterjanına kadar... Haklılar. Ama şu durumda internetten kıyafet alışverişi yapanları anlamıyorum. Nerede giyeceksiniz yahu? Yetişemiyoruz! Bu kıyafet siparişleri de araya girince iyice zorlaşıyor durum. Biri orada erzak beklerken diğerine kıyafet götürmek canımı sıkıyor."