Yoğun mesaide olan kuryeler anlattı: Bizden öcü gibi korkuyorlar

HALUK KARASU: "BİR SANİYE BİLE DURAMIYORUZ"

"Bir saniye duramıyoruz. En çok acil olmayan küçücük paketleri teslim ederken sinir oluyorum. Neymiş bu kadar acil? Kapıyı açmayan çok oluyor.

Öcü gibi korkuyorlar bizden. Panikle paketi neresiyle tutacağını şaşıran oluyor, "Yere bırak" diyen oluyor. İçeriye koşup eline ne geçerse onunla tutmaya çalışanlar var; poşet, bez gibi şeylerle geliyorlar. Kimileri de fazla rahat, "Yaklaş da konuş" diyor."