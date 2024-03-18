18 Mart 2024, Pazartesi
Yoğun bakımda iğrenç olay! Kanserli hastaya cinsel istismar: Sapık hemşirenin cezası açıklandı!
İzmir'de yoğun bakım hemşiresi Emre Kale, yoğun bakımda yatan dördüncü evre akciğer kanseri hastası N.C.'yi istismar etti. Talihsiz kadın iğrenç olaydan sonra hayatını kaybederken ailesi hukuk mücadelesi verdi. İstismardan önce tedavide kullanılmayan bir ilacı hastaya verdiği tespit edilen sapık hemşire 40,5 yıl hapse mahkum edildi. Ailesi için de 600 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. Ancak bir hakim, tazminatın 1 milyon liraya yükseltilmesini istedi. Son sözü Danıştay söyleyecek…
Giriş Tarihi: 18.03.2024 12:23 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 12:23
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