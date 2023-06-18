YKS'de ikinci tur heyecanı! Manzara değişmedi! Öğrencilerin sınava yetişme telaşı kamerada

Üniversite adayları, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne girmek için sabahın erken saatlerinde okul önlerinde beklemeye başladı. Avcılar'da sınava girecek bir öğrenci ise, sınava son anda yetişti. Kapılar kapandıktan sonra okul önüne gelen öğrenci, velilerin ısrarı sonucu, görevlilerin kapıyı açmasıyla içeri girdi.

Giriş Tarihi: 18.06.2023 12:24 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 13:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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