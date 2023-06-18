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YKS'de ikinci tur heyecanı! Manzara değişmedi! Öğrencilerin sınava yetişme telaşı kamerada

Üniversite adayları, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne girmek için sabahın erken saatlerinde okul önlerinde beklemeye başladı. Avcılar'da sınava girecek bir öğrenci ise, sınava son anda yetişti. Kapılar kapandıktan sonra okul önüne gelen öğrenci, velilerin ısrarı sonucu, görevlilerin kapıyı açmasıyla içeri girdi.

Giriş Tarihi: 18.06.2023 12:24 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 13:04
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YKS’de ikinci tur heyecanı! Manzara değişmedi! Öğrencilerin sınava yetişme telaşı kamerada

Öğrencilerin aylardan bu yana hazırlandığı YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Test sınavı saat 10.15'te başladı. Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu ile hemen yanındaki Sabancı İnsa 50'nci Yıl Lisesi'nde de saat 10.00'u gösterdiğinde bahçe kapıları kapatıldı.

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YKS’de ikinci tur heyecanı! Manzara değişmedi! Öğrencilerin sınava yetişme telaşı kamerada
İnsa 50'nci Yıl Lisesi'ne kapının kapanmasından hemen sonra elinde sınava giriş kağıdı ile gelen bir öğrenci ise, bir süre çaresizce bekledi. Görevlilerle konuşan öğrenci için, velilerin de ısrarıyla kapı açıldı ve öğrenci içeri alındı. Öğrenci koşarak okul bahçesine girdi. Öğrencinin sınava gireceği okul yerine yakındaki bir başka okula gittiği için geç kaldığı öğrenildi.
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YKS’de ikinci tur heyecanı! Manzara değişmedi! Öğrencilerin sınava yetişme telaşı kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına giren adaylar zamanla yarıştı. Bir öğrenci ehliyeti ile sınav merkezine giremeyince büyük üzüntü yaşarken, bir öğrenci ise son saniyede içeri girdi.

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YKS’de ikinci tur heyecanı! Manzara değişmedi! Öğrencilerin sınava yetişme telaşı kamerada
YKS'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT), saat 10.15 itibarıyla başladı. Kapılar saat 10.00'da kapanırken, adaylar sınava yetişebilmek için adeta zamanla yarıştı. İnegöl'de bir öğrenci Kemalpaşa Mahallesi'ndeki sınav merkezine kimliği yerine sürücü belgesiyle geldi. Sınav merkezi görevlisinin nüfus hüviyeti ile giriş yapabileceğini söylemesi üzerine öğrenci büyük üzüntü yaşadı. Başka bir öğrenci ise kapılar kapandığı sırada sınav merkezine giriş yaptı.
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YKS’de ikinci tur heyecanı! Manzara değişmedi! Öğrencilerin sınava yetişme telaşı kamerada