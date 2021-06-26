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Haberler Galeri YKS sınavı başarı duası: 2021 üniversite sınavından yüksek almak için hangi dualar okunur? İşte sınav kazanma duası

YKS sınavı başarı duası: 2021 üniversite sınavından yüksek almak için hangi dualar okunur? İşte sınav kazanma duası

YKS sınavı başarı duaları neler? 2 milyon 607 bin 903 öğrencinin ter dökeceği YKS 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek. Üniversiteye geçişte kullanılacak YKS'den yüksek puan alabilmek için uzun süredir hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ve velileri, sınavda başarılı olabilmek için hangi duaların okunabileceğini araştırıyor. Peki, 2021 üniversite sınavından yüksek almak için hangi dualar okunur? İşte YKS sınavı başarı ve kazanma duası...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.06.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 10:08
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YKS sınavı başarı duası: 2021 üniversite sınavından yüksek almak için hangi dualar okunur? İşte sınav kazanma duası

YKS başarı duası, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. YKS adıyla gerçekleştirilen üniversite sınavı bugün başladı. Sınav üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek. İkinci ve üçüncü oturum 27 Haziran'da yapılacak. Her sınav döneminde olduğu gibi 2021 YKS sınavında da öğrenciler ve velileri heyecan içinde. Sınavda başarılı olabilmek için sınav duası araştırmaları başladı. Peki, 2021 üniversite sınavından yüksek almak için hangi dualar okunur? İşte YKS sınavı başarı ve kazanma duası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS sınavı başarı duası: 2021 üniversite sınavından yüksek almak için hangi dualar okunur? İşte sınav kazanma duası

YKS'YE GİRERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

1- Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

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YKS sınavı başarı duası: 2021 üniversite sınavından yüksek almak için hangi dualar okunur? İşte sınav kazanma duası

2- Sınava girerken şu dua okunur:

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

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YKS sınavı başarı duası: 2021 üniversite sınavından yüksek almak için hangi dualar okunur? İşte sınav kazanma duası

3- Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

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YKS sınavı başarı duası: 2021 üniversite sınavından yüksek almak için hangi dualar okunur? İşte sınav kazanma duası

4- Sınav başlayınca da şu dua okunur:

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

ANLAMI: "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."