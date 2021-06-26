26 Haziran 2021, Cumartesi
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YKS sınavı başarı duası: 2021 üniversite sınavından yüksek almak için hangi dualar okunur? İşte sınav kazanma duası
YKS sınavı başarı duaları neler? 2 milyon 607 bin 903 öğrencinin ter dökeceği YKS 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek. Üniversiteye geçişte kullanılacak YKS'den yüksek puan alabilmek için uzun süredir hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ve velileri, sınavda başarılı olabilmek için hangi duaların okunabileceğini araştırıyor. Peki, 2021 üniversite sınavından yüksek almak için hangi dualar okunur? İşte YKS sınavı başarı ve kazanma duası...
Giriş Tarihi: 26.06.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 10:08
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