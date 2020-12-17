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Yıllardır baş ağrısı çekiyordu! Ameliyatla beyninden çıkarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 53 yaşındaki Ümmü Yanbaş, 7 yıldır çektiği baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede beyninde 4.5 santim büyüklüğünde tümör olduğu belirlendi. Yapılan ameliyat sonrası Yanbaş, sağlığına kavuştu.

İHA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 15:24
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Yıllardır baş ağrısı çekiyordu! Ameliyatla beyninden çıkarıldı

Alanya'da yaşayan Ümmü Yanbaş (53) isimli vatandaş, denge kaybı, şiddetli baş ağrısı ve bulantı, kusma şikayetiyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu beyinde 4.5 santim büyüklüğünde tümör tespit edilen Yanbaş, riskli bölgede olması nedeniyle acil ameliyata alındı. Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hasan İdiz tarafından ALKÜ'de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla Özer sağlığına kavuştu.

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Yıllardır baş ağrısı çekiyordu! Ameliyatla beyninden çıkarıldı

30 YIL BOYUNCA BAŞ AĞRISIYLA YAŞADI! NEDENİ ŞOKE ETTİ...

Çin'in Jiangxi eyaletinde yaşayan Zhang (59) 30 yıl boyunca baş ağrısı ve bayılmalar yaşıyordu. 1989'da ilk baygınlığını geçiren Zhang, hastaneye kaldırıldığında 'epilepsi' tanısı koyuldu.

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Yıllardır baş ağrısı çekiyordu! Ameliyatla beyninden çıkarıldı

Epilepsi ilaçlarını kullanmaya başlamasına rağmen baş ağrısı ve bayılmaları kesilmeyen Zhang, geçtiğimiz günlerde tekrar hastaneye kaldırıldı ve yapılan MRI taramaları sonucunda beyninde 10 cm uzunluğunda bir kurt olduğu tespit edildi.

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Yıllardır baş ağrısı çekiyordu! Ameliyatla beyninden çıkarıldı

KURT BEYNİNE İÇTİĞİ SUDAN GİRDİ

Beyin Hastanesi Nöroloji Departmanı Başkanı Wu Jie, yapılan ameliyatın başarılı geçtiğini ve Zhang'in beynindeki kurtun başarıyla çıkarıldığını duyurdu. Wu'ya göre, kurdun Zhang'in vücuduna bir akarsudan içtiği su ile girdi ve beynine kadar gitti.

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Yıllardır baş ağrısı çekiyordu! Ameliyatla beyninden çıkarıldı

KAFASINDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Ensesindeki mandalina büyüklüğündeki kist böyle alındı, içinden bakın ne çıktı.