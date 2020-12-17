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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Yıllardır baş ağrısı çekiyordu! Ameliyatla beyninden çıkarıldı Yıllardır baş ağrısı çekiyordu! Ameliyatla beyninden çıkarıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde 53 yaşındaki Ümmü Yanbaş, 7 yıldır çektiği baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede beyninde 4.5 santim büyüklüğünde tümör olduğu belirlendi. Yapılan ameliyat sonrası Yanbaş, sağlığına kavuştu.
Giriş Tarihi: 17.12.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 15:24
Alanya'da yaşayan Ümmü Yanbaş (53) isimli vatandaş, denge kaybı, şiddetli baş ağrısı ve bulantı, kusma şikayetiyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu beyinde 4.5 santim büyüklüğünde tümör tespit edilen Yanbaş, riskli bölgede olması nedeniyle acil ameliyata alındı. Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hasan İdiz tarafından ALKÜ'de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla Özer sağlığına kavuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR 30 YIL BOYUNCA BAŞ AĞRISIYLA YAŞADI! NEDENİ ŞOKE ETTİ...
Çin'in Jiangxi eyaletinde yaşayan Zhang (59) 30 yıl boyunca baş ağrısı ve bayılmalar yaşıyordu. 1989'da ilk baygınlığını geçiren Zhang, hastaneye kaldırıldığında 'epilepsi' tanısı koyuldu.
Epilepsi ilaçlarını kullanmaya başlamasına rağmen baş ağrısı ve bayılmaları kesilmeyen Zhang, geçtiğimiz günlerde tekrar hastaneye kaldırıldı ve yapılan MRI taramaları sonucunda beyninde 10 cm uzunluğunda bir kurt olduğu tespit edildi.
KURT BEYNİNE İÇTİĞİ SUDAN GİRDİ
Beyin Hastanesi Nöroloji Departmanı Başkanı Wu Jie, yapılan ameliyatın başarılı geçtiğini ve Zhang'in beynindeki kurtun başarıyla çıkarıldığını duyurdu. Wu'ya göre, kurdun Zhang'in vücuduna bir akarsudan içtiği su ile girdi ve beynine kadar gitti.
KAFASINDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ
Ensesindeki mandalina büyüklüğündeki kist böyle alındı, içinden bakın ne çıktı.