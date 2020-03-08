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Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin ortaya çıktı! Yok böyle benzerlik

Sesi, şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman ilgi odağı olan Yıldız Tilbe şimdi de kızı ile gündem oldu. Yıldız Tilbe'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı Sezen Burçin Karahan sonunda ortaya çıktı. Usta şarkıcı Yıldız Tilbe, henüz 16 yaşındayken 15 gün önce tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği Güngör Karahan ile kaçarak evlendi. Tilbe, evliliklerinden 1 ay sonra askere giden eşi dönünceye kadar kızı Sezen Burçin dünyaya geldi. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin senelerdir gözlerden uzak tuttuğu kızı Sezen'in annesine ikizi kadar benzemesi sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Yıldız Tilbe'nin kızı...

Giriş Tarihi: 08.03.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020 09:23
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Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin ortaya çıktı! Yok böyle benzerlik
Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin ortaya çıktı! Yok böyle benzerlik

Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen ortaya çıktı. Yıllardır kameralardan uzak tuttuğu kızı Sezen ile benzerliği ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Kızının evliliğinin ardından ise torunları için de aynı şeyi yapan Tilbe'den sonunda bir üç kuşağın bir arada olduğu bir aile fotoğrafı geldi. İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin Karahan...

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Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin ortaya çıktı! Yok böyle benzerlik
Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin ortaya çıktı! Yok böyle benzerlik

NECATİ ŞAŞMAZ İLE OĞLU ALİ NADİR ŞAŞMAZ

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Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin ortaya çıktı! Yok böyle benzerlik
Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin ortaya çıktı! Yok böyle benzerlik
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Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin ortaya çıktı! Yok böyle benzerlik
Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin ortaya çıktı! Yok böyle benzerlik

ARZU YANARDAĞ VE KIZI MAYA

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Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin ortaya çıktı! Yok böyle benzerlik
Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin ortaya çıktı! Yok böyle benzerlik

ARZU YANARDAĞ VE KIZI MAYA