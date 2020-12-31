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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Yılbaşı tebrik mesajları 2021: Sevdiğine, arkadaşa, aileye, kurumsal yeni yıl mesajları burada! Mutlu seneler... Yılbaşı tebrik mesajları 2021: Sevdiğine, arkadaşa, aileye, kurumsal yeni yıl mesajları burada! Mutlu seneler...
Yeni yıl mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Koronavirüsle mücadele içerisinde geçirilen 2020 yılını geride bırakıyoruz. Yeni yılı sağlıklı bir şekilde geçirmek isteyen vatandaşlar dileklerini dile getiriyor. Eşe, dosta, sevgiliye, aileye gönderilebilecek yılbaşı kutlama mesajları ahaber.com.tr'de... Sizde sayfamızı inceleyerek, sevdiklerinize en iyi yeni yıl kutlama mesajlarını gönderebilirsiniz. İşte 2021'e özel en yeni ve güzel resimli yılbaşı tebrik mesajları...
Giriş Tarihi: 31.12.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 15:09
Yeni yıl kutlama mesajları burada! 2020'ye veda etmeye hazırlanan vatandaşlar, yeni yıl için dileklerini sosyal medya aracılığıyla paylaşıyor. Yılbaşı tebriği yapmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en yeni ve güzel yeni yıl kutlama mesajlarını araştırıyor. Her özel günde olduğu gibi yeni yılda da güzel dileklerde bulunacağımız kısa mesajlar, sevdiğimiz insanlara gönderebilmek için hazırlanacak. İşte sevdiğine, arkadaşa, aileye gönderilebilecek 2021 yeni yıl kutlama mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR YENİ YIL KUTLAMA MESAJLARI - 2021
- Koronavirüs hastalığından kurtulduğumuz, normal bir hayata döndüğümüz sağlıklı ve güzel bir yıl olsun. 2021'in huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle. Yeni yılınız kutlu olsun...
- Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2021 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...
- 2021 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2020 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle..
- 2021 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!
- Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!
- Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!
- Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, sıcacık dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!
- Yine bir yılbaşı yaklaşıyor bu yıl başı sevdiklerinizle birlikte mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızın aynı güzellikte geçmesini diliyorum.
- Her yeni yıl bir başka güzel.. 2021 yeni yıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeni yılınız kutlu olsun.
- Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan , dostlarına güven, sevgine sarıl.. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır.. Mutlu Yıllar!!