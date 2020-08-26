26 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yılanla balık avladı! Böyle yöntem görülmedi...

Yılanla balık avladı! Böyle yöntem görülmedi...

Dünyanın pek çok bölgesinde deniz canlılarını avlamak için değişik yöntemler deneniyor. Avlanma taktiğini bir adım ileri taşıyan adamın balık tutmak için uyguladığı yöntem görenleri şaşırttı. Youtube kanalında bu yöntemleri anlatan birçok kişi milyonlar tarafından izleniyor. İşte size dünyanın farklı noktalarından en ilginç ve pratik avlanma yöntemleri....

Giriş Tarihi: 26.08.2020 00:37 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 00:39
  • 1
  • 47
Yılanla balık avladı! Böyle yöntem görülmedi...

Görüntüleri gördüğünüzde açık izleyeceğiniz bir balık yakalama taktiği pes dedirtti. Topraktaki deliğe yılanı bırakan adam, yılandan kaçan balıkları tek tek eliyle yakaladı. İşte hayrete düşüren o anlar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 47
Yılanla balık avladı! Böyle yöntem görülmedi...

Yılanı topraktaki deliğe bırakan adam beklemeye koyuluyor.

  • 3
  • 47
Yılanla balık avladı! Böyle yöntem görülmedi...
  • 4
  • 47
Yılanla balık avladı! Böyle yöntem görülmedi...

Hareketlenmeye başlayan suyun içinden art arda balıklar çıkmaya başlıyor.

  • 5
  • 47
Yılanla balık avladı! Böyle yöntem görülmedi...

İlk olarak küçük balıklar çıkarken bir süre sonra gerçekleşen olay daha da şaşırtıyor. Onlarca balığın çıktığı delikten en az 5 tane de büyük balık avcının avucuna düşüyor.