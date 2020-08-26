Yılanla balık avladı! Böyle yöntem görülmedi...

Dünyanın pek çok bölgesinde deniz canlılarını avlamak için değişik yöntemler deneniyor. Avlanma taktiğini bir adım ileri taşıyan adamın balık tutmak için uyguladığı yöntem görenleri şaşırttı. Youtube kanalında bu yöntemleri anlatan birçok kişi milyonlar tarafından izleniyor. İşte size dünyanın farklı noktalarından en ilginç ve pratik avlanma yöntemleri....