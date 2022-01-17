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Yılanı yutmaya çalışırken hayatını kaybetti! Karpuz tarlasında şov yapayım derken canından oldu

Rusya'nın Astrahan şehrinde bulunan karpuz tarlasında arkadaşlarının önünde tehlikeli şov yapmaya bir çiftçi tehlikeli gösterisini canıyla ödedi. Çiftçi, küçük engerek yılanı tarafından dilinden ısırılırken, hemen hastaye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 17.01.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 09:32
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Yılanı yutmaya çalışırken hayatını kaybetti! Karpuz tarlasında şov yapayım derken canından oldu

Hazar Denizi kıyısındaki Rus şehri Astrahan'da bir karpuz tarlasında çekilen video sosyal medyada hızla yayıldı ve dünya çapında ses getirdi.

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Yılanı yutmaya çalışırken hayatını kaybetti! Karpuz tarlasında şov yapayım derken canından oldu

55 yaşındaki bir çiftlik çalışanı, yanında iş arkadaşları varken tehlikeli bir gösteriye soyundu. Eline aldığı küçük yılanı yutmaya başlarken, cep telefonları çekimdeydi.

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Yılanı yutmaya çalışırken hayatını kaybetti! Karpuz tarlasında şov yapayım derken canından oldu

Askeri bir şapka giyen ve adı bilinmeyen çiftçi, büyük bir gururla küçük bozkır engereğini yutarken yılan videonun sonuna doğru adamın dilini ısırıyor.

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Yılanı yutmaya çalışırken hayatını kaybetti! Karpuz tarlasında şov yapayım derken canından oldu

Küçük engerek zehirliydi ancak zehir insanlara zarar verecek boyutta değildi. Yerel medya, çiftçinin daha önce iki yılanı yutmayı başardığını ve üçüncü denemesinde ısırıldığını bildiriyor.

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Yılanı yutmaya çalışırken hayatını kaybetti! Karpuz tarlasında şov yapayım derken canından oldu

Olaydan birkaç saat sonra adam hastaneye kaldırıldı. Doktorlar dili ve boğazı şişen hastaya Quincke ödemi teşhisi koydu, çiftçi anaflaktik şok geçiriyordu.