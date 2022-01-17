Yılanı yutmaya çalışırken hayatını kaybetti! Karpuz tarlasında şov yapayım derken canından oldu

Rusya'nın Astrahan şehrinde bulunan karpuz tarlasında arkadaşlarının önünde tehlikeli şov yapmaya bir çiftçi tehlikeli gösterisini canıyla ödedi. Çiftçi, küçük engerek yılanı tarafından dilinden ısırılırken, hemen hastaye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 17.01.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 09:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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