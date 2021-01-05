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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Yılan yiyen gelincik tavuk kümesinde kediye av oldu! O anlar böyle görüntülendi Yılan yiyen gelincik tavuk kümesinde kediye av oldu! O anlar böyle görüntülendi Kümes hayvanlarına saldırmasıyla bir çok çiftçinin belalısı haline gelen gelincik kediye yakalandı. Tavuk ve civcivler için kümese giren bir gelincik ev sahibinin kedisi tarafından iş üstünde yakalandı. O anlar ise böyle görüntülendi. Giriş Tarihi: 05.01.2021 06:35 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 06:35
Tüm etçiller takımının en küçük üyesi olan yılan bile avlayan gelincik kediye yakalandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kümes hayvanlarına verdikleri zararla birçok insanın belalısı haline gelen gelinciğin kediye yakalanma görüntüleri sosyal medyayı salladı.
Tavuk kümesine dadanan bir gelincik ev sahibinin kedisi tarafından yakalandı.
O anlar ise böyle görüntülendi.