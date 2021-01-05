05 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yılan yiyen gelincik tavuk kümesinde kediye av oldu! O anlar böyle görüntülendi

Yılan yiyen gelincik tavuk kümesinde kediye av oldu! O anlar böyle görüntülendi

Kümes hayvanlarına saldırmasıyla bir çok çiftçinin belalısı haline gelen gelincik kediye yakalandı. Tavuk ve civcivler için kümese giren bir gelincik ev sahibinin kedisi tarafından iş üstünde yakalandı. O anlar ise böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 05.01.2021 06:35 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 06:35
  • 1
  • 48
Yılan yiyen gelincik tavuk kümesinde kediye av oldu! O anlar böyle görüntülendi

Tüm etçiller takımının en küçük üyesi olan yılan bile avlayan gelincik kediye yakalandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 48
Yılan yiyen gelincik tavuk kümesinde kediye av oldu! O anlar böyle görüntülendi

Kümes hayvanlarına verdikleri zararla birçok insanın belalısı haline gelen gelinciğin kediye yakalanma görüntüleri sosyal medyayı salladı.

  • 3
  • 48
Yılan yiyen gelincik tavuk kümesinde kediye av oldu! O anlar böyle görüntülendi

Tavuk kümesine dadanan bir gelincik ev sahibinin kedisi tarafından yakalandı.

  • 4
  • 48
Yılan yiyen gelincik tavuk kümesinde kediye av oldu! O anlar böyle görüntülendi

O anlar ise böyle görüntülendi.

  • 5
  • 48
Yılan yiyen gelincik tavuk kümesinde kediye av oldu! O anlar böyle görüntülendi