Yılan yiyen gelincik tavuk kümesinde kediye av oldu! O anlar böyle görüntülendi

Kümes hayvanlarına saldırmasıyla bir çok çiftçinin belalısı haline gelen gelincik kediye yakalandı. Tavuk ve civcivler için kümese giren bir gelincik ev sahibinin kedisi tarafından iş üstünde yakalandı. O anlar ise böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 05.01.2021 06:35 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 06:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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