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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Garip'teki Fatoş Ece Alton herkesi şaşırttı! Yıllar sonra görüldü

Garip filminde Fatoş'u canlandıran Ece Alton herkesi şaşırttı. Yeşilçam filmlerinin gülen yüzü Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 1986 yapımı Garip filminde minik Fatoş karakterine hayat veren Ece Alton daha sonra ortalardan kaybolmuştu. Filmin yayınlandığı dönem adından en çok söz ettiren Ece Alton şimdilerde neler yapıyor dersiniz? Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında olan Garip'te, küçük sevimli kız Fatoş'u canlandıran Ece Alton'un son halini görmeye hazır mısınız? İşte değişimiyle adıyla söz ettiren Ece Alton ve diğer ünlü isimlerin değişimi...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 12:50
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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Garip'teki Fatoş Ece Alton herkesi şaşırttı! Yıllar sonra görüldü

Ölümü ile Türkiye'yi hüzne boğan Kemal Sunal'a, Garip filminde Fatoş karakteriyle eşlik eden Oya Ece Alton, şimdilerde 39 yaşında. O zamanlar 6 yaşında olan Ece Alton'un son halini görmeye hazır mısınız?

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Garip'teki Fatoş Ece Alton herkesi şaşırttı! Yıllar sonra görüldü

İşte bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların son halleri...

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Garip'teki Fatoş Ece Alton herkesi şaşırttı! Yıllar sonra görüldü

Şimdi 17 yaşında olan Sinan'ı görenler, onu tanımakta zorlandı...

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Garip'teki Fatoş Ece Alton herkesi şaşırttı! Yıllar sonra görüldü

İşte yeni hali...

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Garip'teki Fatoş Ece Alton herkesi şaşırttı! Yıllar sonra görüldü

Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.