Yeşilçam'ın kaybolan yıldızı Çitlembik yıllar sonra görüntülendi! Onu şimdi tanımak imkansız

Yeşilçam'ın kaybolan yıldızı Çitlembik yıllar sonra görüntülendi! Onu şimdi tanımak imkansız... Yeşilçam filmlerinde boy gösteren ve Çitlembik rolüyle hafızalara kazının İhsan Küçüktepe, yıllar sonraki haliyle sosyal medyayı salladı. 1972'ye kadar Çitlembik rolleriyle Yeşilçam filmlerinde oynayan İhsan Küçüktepe, oyunculuk hayatına devam etti. Yeşilçam'daki Çitlembik rolünün ardından 1975'de çekilen Aşk-ı Memnu'da, İbo ile Güllüşah ve Arka Sokaklar gibi projelerde yer aldı. İhsan Küçüktepe'nin Yeşilçam'daki Çitlembik rolünün ardından yıllar geçtikten sonraki hali herkesi şaşkına çevirdi.