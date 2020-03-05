Yeşilçam’ın efsane filmi Tarkan'daki ahtapot sahnesi bakın nasıl çekilmiş!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Tarkan'daki merak edilen sahne ile ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Sezgin Burak'ın çizdiği Tarkan çizgi romanındaki Tarkan karakteri 5 serilik filme konu olmuştu. Unutulmaz Kült filmler arasına giren serinin ilk filmi 1969 son filmi ise 1973 yılında izleyici ile buluşmuştu. Tüm filmlerin başrolünde Kartal Tibet yer aldı. İşte Tarkan serisinden daha önce hiç görülmemiş fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 05.03.2020 08:37 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 08:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





