Yeşilçam'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın

Türk sinema tarihine adını altın harflerle kazıyan Çöpçüler Kralı, hafızalardaki yerini koruyor. Efsane filmin karakterleri, izleyenleri gönlünde taht kurmuştu. Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer karakteri canlandıran Ayşen Gruda'nın abilerini şimdiki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Aradan geçen onca yıl sonra ilk kez görüntülenen Hacer'in abileri son halleri sosyal medyada olay oldu. Bakın yıllar hafızalara kazınmış o oyuncuları nasıl da değiştimiş...

Giriş Tarihi: 23.02.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 09:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





