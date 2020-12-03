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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeşilçam'ın babası Hulusi Kentmen'in evi kültür hazinesine kazandırılacak! Harabe ev... Yeşilçam'ın babası Hulusi Kentmen'in evi kültür hazinesine kazandırılacak! Harabe ev...
Yeşilçam efsanesi Hulusi Kentmen, filmlerdeki baba rolüyle hafızalara kazındı. 1993'te hayatını kaybeden usta sanatçının evi yıllar içinde bakımsızlıktan harabeye döndü. Yeşilçam'ın babası Hulusi Kentmen'in harabe evi için harekete geçildi ve kültür hazinesine kazandırılacak.
Giriş Tarihi: 03.12.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 14:02
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen, 1993 yılında hayatını kaybetmişti. Geride kalan evi ise bakımsızlık harabeye döndü. Yeşilçam'ın babası olarak anılan Hulusi Kentmen'in evi için harekete geçildi. Hulusi Kentmen'in harabeye dönen evi restore edilecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kısa sürede başlayan çalışmaların ardından Hulusi Kentmen'in evinin kültür hazinesine kazandırılacağı belirtildi.
Yıllardır kullanılmaması sebebiyle harabeye dönen ev, yapılan restorasyon çalışmasının ardından halkın hizmetine açılacak.
Sanat evi olarak hizmet vermesi planlanan binanın restorasyon çalışmasına, bir STK'nın sponsorluğunda yapıyor.
3 boyutlu dijital verileri bilgisayarlı çizim ortamına aktarılacak ve buna göre restorasyon projesi oluşturulacak.