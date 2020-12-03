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Haberler Galeri Yeşilçam'ın babası Hulusi Kentmen'in evi kültür hazinesine kazandırılacak! Harabe ev...

Yeşilçam'ın babası Hulusi Kentmen'in evi kültür hazinesine kazandırılacak! Harabe ev...

Yeşilçam efsanesi Hulusi Kentmen, filmlerdeki baba rolüyle hafızalara kazındı. 1993'te hayatını kaybeden usta sanatçının evi yıllar içinde bakımsızlıktan harabeye döndü. Yeşilçam'ın babası Hulusi Kentmen'in harabe evi için harekete geçildi ve kültür hazinesine kazandırılacak.

Giriş Tarihi: 03.12.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 14:02
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Yeşilçam'ın babası Hulusi Kentmen'in evi kültür hazinesine kazandırılacak! Harabe ev...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen, 1993 yılında hayatını kaybetmişti. Geride kalan evi ise bakımsızlık harabeye döndü. Yeşilçam'ın babası olarak anılan Hulusi Kentmen'in evi için harekete geçildi. Hulusi Kentmen'in harabeye dönen evi restore edilecek.

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Yeşilçam'ın babası Hulusi Kentmen'in evi kültür hazinesine kazandırılacak! Harabe ev...

Kısa sürede başlayan çalışmaların ardından Hulusi Kentmen'in evinin kültür hazinesine kazandırılacağı belirtildi.

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Yeşilçam'ın babası Hulusi Kentmen'in evi kültür hazinesine kazandırılacak! Harabe ev...

Yıllardır kullanılmaması sebebiyle harabeye dönen ev, yapılan restorasyon çalışmasının ardından halkın hizmetine açılacak.

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Yeşilçam'ın babası Hulusi Kentmen'in evi kültür hazinesine kazandırılacak! Harabe ev...

Sanat evi olarak hizmet vermesi planlanan binanın restorasyon çalışmasına, bir STK'nın sponsorluğunda yapıyor.

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Yeşilçam'ın babası Hulusi Kentmen'in evi kültür hazinesine kazandırılacak! Harabe ev...

3 boyutlu dijital verileri bilgisayarlı çizim ortamına aktarılacak ve buna göre restorasyon projesi oluşturulacak.