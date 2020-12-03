Yeşilçam'ın babası Hulusi Kentmen'in evi kültür hazinesine kazandırılacak! Harabe ev...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen, 1993 yılında hayatını kaybetmişti. Geride kalan evi ise bakımsızlık harabeye döndü. Yeşilçam'ın babası olarak anılan Hulusi Kentmen'in evi için harekete geçildi. Hulusi Kentmen'in harabeye dönen evi restore edilecek.