Yeşilçam efsanesi Yüz Numaralı Adam'ın Zeynep'i son haliyle herkesi şaşırttı

Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın başrolünü canlandırdığı Yüz Numaralı Adam'da oynayan Oya Akkartal yıllar sonra ortaya çıktı. Kasap Hayri'nin yeğeni Zeynep rolüyle tanınan efsane oyuncu Oya Akkartal'ın son hali, görenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor. Ekranlardan uzak, sakin bir hayat süren usta oyuncu şirinliğinden hiçbir şey kaybetmemiş.